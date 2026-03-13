モスフードサービスは3月18日、朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルし、「朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(390円、ドリンクセット540円)、「朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(410円、ドリンクセット560円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「朝モス」をリニューアル

近年のワークスタイルの多様化に伴い、時差出勤やリモートワークといった柔軟な働き方が定着している。これに伴い、朝の時間を有効に活用するライフスタイルが広がりを見せており、飲食店で朝食をとるという選択肢も増えている。実際に外食業界における朝食市場規模は、2020年以降5年連続で増加しており、2025年には5,347億円へと拡大している。

こうした市場環境を受けて、同社では"朝外食"強化のため、オープンから午前10時30分までの朝モスをリニューアルし、商品ラインアップを拡充。ハンバーガー商品に加え、店舗限定でプレートメニューも新たに展開する。

なお、今回のメニュー変更に伴い、「モーニング野菜バーガー」、「モーニング野菜チーズバーガー」、「ソイモーニング野菜バーガー」、「ソイモーニング野菜チーズバーガー」は販売終了となる。(「モーニングドッグ」は「朝のホットドッグ」に名称変更)

2つのバーガーが新登場

朝の野菜バーガー ～オーロラソース～は、バンズにレタス、トマト、パティ、オニオンスライスを乗せ、オーロラソースでさっぱりと仕上げた、朝にぴったりのハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使ったソイパティに変更した「ソイ朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(410円、ドリンクセット560円)も発売する。

朝のとろったまチーズバーガーは、バンズにチーズとパティ、半熟風たまご(たまご加工品)を乗せ、リニューアルしたテリヤキソースで仕上げた。朝からしっかりと食べたい人に向けたハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使ったソイパティに変更した「ソイ朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(460円、ドリンクセット610円)も発売する。

プレートメニューも展開

店舗限定「朝モスプレート」(460円、ドリンクセット610円)は、トースト(ホイップバター付き)と、レタス、キャベツ、角切りトマト、オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き、ソーセージを1つのプレートにしたメニュー。トーストは単品(250円、ドリンクセット400円)でも注文できる。なお、中京エリアではトーストの厚さが異なる。

リニューアル記念クーポンを配信

朝モスのリニューアルを記念し、対象商品のドリンクセットを特別価格で購入できるクーポンを配信する。「モスバーガー公式アプリ」のクーポンを提示、または「モスのネット注文」「お席で注文」「フルセルフレジ」の利用者限定で、対象の朝モスセットを40円引きで提供する。朝の野菜バーガー ～オーロラソース～のドリンクセット(通常540円)は、ワンコインの500円で楽しめる。実施期間は3月18日午前7時～4月14日午前10時30分まで。

抽選で100名様に「MOSオリジナルジャンパー」をプレゼント

朝モスを購入したレシートで応募できる、SNSキャンペーンを実施する。景品は、本キャンペーンのために特別に制作された非売品オリジナルアウター「MOSオリジナルジャンパー」。購入レシートをスマートフォンで撮影し、モスバーガー公式X(旧Twitter)のチャット(旧DM)へ画像を送信すれば応募完了となる。1人何度でも応募できる。応募期間は3月18日7時～4月14日23時59分まで。