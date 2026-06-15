物価高が続くなか、6～7月は少しでもお得に買い物や外食を楽しみたい人にとって、見逃せないキャンペーンが続いている。
人気チェーンでのポイント還元やキャッシュバック、旅行代金の割引、サッカー日本代表限定グッズのプレゼントなど、内容はさまざまだ。なかには最大30%還元や最大2万円オフなど、家計へのインパクトが大きいものも。
今回は、6～7月に実施される注目のお得キャンペーンをピックアップしてご紹介。
【PayPay】かっぱ寿司最大5%還元のクーポンを配信! (6月1日～30日)
かっぱ寿司は6月1日～30日の期間、PayPayで3,000円以上支払った利用者を対象に、最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」を配信する。1回あたりの上限は400ポイントで、利用回数制限はない。
対象期間:
6月1日～30日
対象店舗:
かっぱ寿司全店(一部店舗を除く)
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✅利用期間など詳細はこちら
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【Visa】エクスペディアからの予約、Visaカード決済で夏休みの海外旅行が最大2万円オフ(予約受付期間:6月8日～30日)
Visaカード×エクスペディアのウェブサイトからホテル予約またはパッケージを予約の際、Visaカードにて決済すると、世界各国の対象ホテルの宿泊が18%割引(1件あたり最大2万円割引)、または対象のパッケージ予約(航空券＋ホテルのセット)が4,500円割引になる。
対象期間:
6月8日～30日(予約受付期間)/6月8日～8月31日(宿泊期間)
対象店舗:
Visaカード×エクスペディアのウェブサイト
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✅利用期間など詳細はこちら
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【みずほ銀行】条件達成で「サッカー日本代表ユニフォーム」が全員もらえる(6月2日～7月6日)
みずほ銀行は、期間内にすべての条件を満たした人全員に、「adidas サッカー日本代表 ユニフォーム」をプレゼント。さらに、2026年秋開催予定のサッカー日本代表戦の観戦チケットを抽選で合計100組200人にプレゼントするほか、堂安 律選手の直筆サイン入りユニフォームを抽選で1人にプレゼント。
対象期間:
6月2日～7月6日
条件:
・期間中にみずほ銀行の普通預金口座を開設し、2026年7月16日24:00時点で同口座の残高が10万円以上であること
・2026年6月2日～7月16日までに指定エントリーフォームからエントリーすること
・2026年6月2日～7月16日までに「みずほダイレクトアプリ」を利用すること
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✅観戦チケットの対象試合など詳細はこちら
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【楽天カード】Apple PayのVisaタッチ決済で最大1,000円キャッシュバック! 「タッチでVisa割」キャンペーン (6月11日～7月19日)
条件を達成したうえで、Apple PayにてVisa割登録済みの楽天カード VisaでVisaのタッチ決済を利用すると、最大1,000円がキャッシュバックされる抽選に参加できる。
特典内容は、1等が1,000円(当選確率1%)、2等が200円(当選確率25%)、3等が10円(当選確率74%)。
対象期間:
6月11日～7月19日
条件:
Visa割に事前にメールアドレスと楽天カード Visaのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に1回1,000円以上(税込)、Apple PayにてVisa割登録済みの楽天カード VisaでVisaのタッチ決済を利用
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【三井住友カード】牛角、温野菜、くら寿司などで最大30%還元「Apple Payでも! タッチでVisa割キャンペーン!」 (6月11日～7月19日)
期間中、対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、最大30%が還元される。
＜ビザ・ワールドワイド提供特典＞
対象期間:
6月11日～7月19日
条件:
Visaのキャンペーン専用登録ページ「Visa割」に対象カード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に対象店舗で1回1,500円以上、Apple PayのVisaのタッチ決済を利用すると、期間中の合計利用金額(税込)の10%がキャッシュバックされる。1つの対象カードに対して期間中の還元上限は1,000円となる。
対象カード:
Apple PayのVisaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカードの個人会員 対象店舗:
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー・フライド・チキン、西松屋チェーン、PARCO(一部、対象外店舗・端末を除く)
＜三井住友カード提供特典＞
対象期間:
6月11日～7月19日
条件:
同社キャンペーンページにて対象カードでエントリーのうえ、キャンペーン期間中に対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、期間中の合計利用金額(税込)の20%がキャッシュバックされる。
対象カード:
対象カードは、スマホのVisaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード個人会員で、「Oliveフレキシブルペイ」はクレジットモードでの利用のみ対象
対象店舗:
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー・フライド・チキン、西松屋チェーン、PARCO(一部、対象外店舗・端末を除く)
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還元や割引、プレゼントキャンペーンの多くは期間限定で実施される。気になるものがあれば、対象条件や実施期間を確認したうえで、終了前に活用したいところだ。