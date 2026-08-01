アトムが展開する「ステーキ宮」は8月8日、「大型連休特別ランチメニュー」を一部店舗除く全店で発売する。

大型連休特別ランチメニュー

お盆期間等の大型連休では多くの飲食店で通常ランチメニューを休止する中、同店では特別ランチメニューを用意。通常ランチでも好評のライスバー・全粒粉ロール食べ放題・スープバーをセットで提供する。また、天然酵母パン食べ放題実施店舗(6店舗)およびイオンモール下田店では、店舗ごとの提供内容に応じたメニューを用意している。販売期間は8月8日～8月23日。

大型連休特別ランチメニュー ラインアップ(一例)

さらに、同メニューを注文した人に、大型連休終了後の食事で利用できる「300円分の特別ご優待券3枚(合計900円分)」をプレゼントする。優待券は利用期間が3回に分けて設定されており、連休後もお得に楽しめる。

大型連休期間は、人気メニューを中心に、ステーキやハンバーグ、ドリアなど全27品を用意する。商品提供の品質とスピードを維持しながら、多くの来店客が快適に食事を楽しめる内容となっている。

「夏休みや帰省などご家族やご友人と集まる機会が増えるこの季節。ステーキ宮は、おいしい料理とくつろぎの空間とおもてなしを通じて、皆さまの夏の思い出づくりを応援いたします」(同社)