「京成電鉄」の最新情報・話題まとめ
2019年03月25日(月)
京成バス「シャトル☆セブン」累計2,000万人達成、記念ムービーも
鉄道 03/25 20:56
2019年03月20日(水)
京成上野駅リニューアル記念式典開催、機能的で魅力的な空間を創出
鉄道 03/20 22:06
2019年03月19日(火)
「京成・都営・京急 相互直通50周年」プラレールのセット3/29発売
鉄道 03/19 19:19
2019年03月16日(土)
四ツ木駅『キャプテン翼』ラッピング、イニエスタ選手の等身大像も
鉄道 03/16 17:44
京成電鉄、ホームのベンチを線路に対し垂直に変更 - 8駅で実施へ
鉄道 03/16 17:27
2019年03月15日(金)
新京成電鉄「ドラゴンボール超ブロリー電車」3/22まで運転期間延長
鉄道 03/15 20:05
2019年02月17日(日)
京成電鉄・南海電鉄、成田空港と関西空港の利用に便利な企画特急券
鉄道 02/17 19:57
2019年02月14日(木)
京成電鉄3000形、導入完了へ - 全326両、最後の編成は3/1デビュー
鉄道 02/14 20:03
2019年02月10日(日)
京王電鉄・京成電鉄「電車で行く 花めぐりスタンプラリー」を実施
鉄道 02/10 20:03
2019年02月03日(日)
京成電鉄、四ツ木駅で「キャプテン翼」特別装飾 - 2月下旬完成へ
鉄道 02/03 06:44
2018年12月27日(木)
JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から
鉄道 12/27 17:25
2018年12月14日(金)
首都圏12社局、外国人旅行者向け「PASMO」限定デザインで12/25発売
鉄道 12/14 12:11
2018年12月05日(水)
東京都交通局、都営地下鉄4路線で大晦日の終夜運転 - 他社と直通も
鉄道 12/05 16:01
2018年12月04日(火)
京成電鉄「KEISEI FREE Wi-Fi」すべての利用者に開放 - 12/8から
鉄道 12/04 20:30
2018年12月03日(月)
京成電鉄、大晦日に終夜運転「シティライナー(成田山開運号)」も
鉄道 12/03 20:13
2018年11月26日(月)
新京成電鉄8800形『ドラゴンボール超 ブロリー』電車 - 写真51枚
鉄道 11/26 14:00
2018年11月23日(金)
京成電鉄、旧博物館動物園駅の駅舎内を一般公開 - 巨大オブジェも
鉄道 11/23 20:14
2018年11月15日(木)
京成電鉄、訪日外国人向け企画乗車券のQRコード引換えサービス開始
鉄道 11/15 20:40
2018年11月10日(土)
鉄道トリビア 第481回 「スカイライナー」などのチケット、航空機内で買うほうが安い!?
鉄道 11/10 08:00
2018年11月02日(金)
京成電鉄、日暮里駅上りホームにホームドア - 12/23から使用開始
鉄道 11/02 16:49
京成線ダイヤ改正「スカイライナー」間隔調整、北総線も一部修正
鉄道 11/02 14:19
2018年10月15日(月)
東武鉄道は俺様系!? 都内を走る「イケメンな電鉄」調査結果を発表
鉄道 10/15 16:21
2018年10月07日(日)
新京成電鉄「鉄道の日記念乗車券」N800形と8000形で今と昔を表現
鉄道 10/07 19:10
2018年09月13日(木)
京成電鉄3000形、6両の新造車両3039編成・3040編成が9月デビュー
鉄道 09/13 16:38
2018年08月28日(火)
「京成グループお客様感謝イベント」各社で車両基地公開など実施
鉄道 08/28 18:19
2018年08月21日(火)
京成バスなど、新松戸駅・松戸駅と羽田空港を結ぶ高速バス新路線
鉄道 08/21 16:43
2018年07月05日(木)
京成バス女性運転士、在籍人数50名突破 - 積極的な採用活動を推進
車とバイク 07/05 16:41
2018年06月20日(水)
京成電鉄、旧博物館動物園駅を改修 - 日比野克彦氏のデザイン採用
鉄道 06/20 16:23
「京急×都営交通×京成」相互直通50周年! 臨時列車の復刻運行も
鉄道 06/20 13:04
2018年06月03日(日)
京成電鉄と台湾・桃園メトロが連携、ラッピング列車などで相互PR
鉄道 06/03 15:30
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