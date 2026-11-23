京成電鉄は11月6日、鉄道旅客運賃の改定を申請したと発表。2028年3月の改定実施を予定しているという。運賃改定といえば値上げのイメージが強いが、京成電鉄の場合、実質的に値下げとなる区間もある。松戸線と千原線において、それぞれ別体系だった運賃制度を改め、京成本線などの運賃基準に統一する。新京成電鉄(現・松戸線)の合併から始まった「京成統一化」の一環といえる。次の段階として京成津田沼駅の改良があり、その先の課題も見えてくる。

全体的に値上げとなる中、なぜ松戸線または千原線へ乗り継ぐ場合は安くなるのか。その理由は、松戸線と千原線が他の京成線と独立した運賃制度を採用しており、それぞれの路線にまたがって利用する際に運賃を合算しているから。同じ会社なのに、京成本線・千葉線から松戸線または千原線へ乗り継ぐと新たに初乗り運賃がかかり、距離に応じて運賃が上がっていく。この合算をやめることで、松戸線または千原線へ乗り継いだ際の運賃総額が下がる。

松戸線は2025年3月まで新京成電鉄だった。当時から京成電鉄の子会社だったとはいえ、別会社なので異なる運賃制度を採用していた。ただし、新京成電鉄の運賃は安く抑えられていたため、京成電鉄の運賃制度を適用すると値上げ幅が大きくなってしまう。そこで、今回改定する運賃とは別に、松戸線内利用の運賃を届出により設定する予定だという。

京成電鉄は今回の改定申請に合わせ、「いままで運賃併算により複雑だった運賃体系をわかりやすくします」と説明している。とはいえ、松戸線の運賃も含めると、やはりややこしく感じてしまう。どうしてこんなことになってしまったのか。

松戸線と千原線は他の京成線と出自が異なる

松戸線は千葉線と直通運転を行い、千葉線は千原線とも直通運転を実施している。この3路線を1つの運行系統とみなすこともできるが、現在はそれぞれの路線で独立した運賃制度となっている。利用者にとって、同じ会社の路線なのに運賃が高すぎると感じただろう。なぜこうなったかといえば、松戸線も千原線も他の京成線と異なる出自を持った路線だからである。

松戸線は記憶に新しい。前述の通り、2025年3月まで新京成電鉄だった。この路線は昭和初期の1927～1932年にかけて、日本陸軍鉄道連隊演習線の松戸線として建設された。

戦後、線路は一度撤去されたが、京成電鉄が軌道敷の払い下げを受け、新京成電鉄を設立して新たに営業路線とした。京成電鉄自体が営業しなかった理由として、戦後の混乱期に経営リスクを分散させたかったからなどといわれている。線路敷の払い下げに地域外の西武鉄道が名乗りを上げたため、京成電鉄が防戦したとの見方もある。

鉄道連隊演習線は、松戸線の他に習志野線、下志津線、大演習線があったという。いずれも千葉県内にあり、現在、松戸線以外の跡地は道路や遊歩道などになっている。戦地における鉄道建設の演習路線だったため、訓練に必要な距離を確保する目的で曲線を多用したという説もある。これが現在、「松戸線がくねくね曲がっている理由」として沿線住民や鉄道ファンらに語り継がれている。

松戸線と直通する千葉線は京成電鉄自体が開業させた路線。1912年に押上～市川(現・江戸川)間が開業した後、成田方面へ少しずつ延伸し、1921(大正10)年に船橋(現・京成船橋)～津田沼(現・京成津田沼)～千葉(現・千葉中央)間が開業した。現在、京成船橋～京成津田沼間は本線、京成津田沼～千葉中央間は千葉線となっている。遠く成田をめざすより、まずは手近な千葉まで線路を繋いだということかもしれない。

戦後、千葉線は1955(昭和30)年に全線開業した新京成電鉄と直通運転を開始したものの、半年も経たずに終了している。新京成電鉄との直通復活は2006年からだった。

京成津田沼駅は地上駅で、直通運転を行う松戸線と千葉線のホームは隣り合っている。成田方面(現在の本線)より先に千葉方面(現在の千葉線)の路線が開業した経緯もあり、千葉線の線路は直線的に千葉方面へ向かうが、本線の線路は京成津田沼駅の東側でカーブを描き、台地を切り通して千葉線とJR総武線の下を潜り、成田方面へ向かっている。

一方、千原線は千葉急行電鉄として1992(平成4)年に開業。千葉線と直通運転を開始した。大元をたどれば、千原線はかつて小湊鐵道が免許申請していた海士有木～本千葉間の一部だという。小湊鐵道の鉄道路線は五井～上総中野間を結び、現在はローカル私鉄のイメージが強い。しかし1917(大正6)年の創立時、五井から小湊(現在のJR安房小湊駅付近)までの免許を持っていたとのこと。後に資金不足などの理由で延伸を断念した。

小湊鐵道は1957(昭和32)年に海士有木～本千葉間の免許を取得し、沿線開発を目論んだが、こちらも建設資金を調達できず、いわば塩漬け状態になっていた。1970年代に入り、住宅・都市整備公団が「おゆみ野ニュータウン」を計画した際、この路線を活用することが決まり、京成電鉄、千葉県、千葉市の出資による第三セクターの千葉急行電鉄を設立。小湊鐵道から免許を譲受した。ちなみに、海士有木～本千葉間の免許をすべて譲受したため、京成電鉄は現在も海士有木～ちはら台間の免許を保持しており、2019年10月に工事施行認可の申請期限を10年延長した。2029年に京成電鉄が再度延長するか、注目したい。

千葉急行電鉄は高額な建設費を反映して運賃も高額だった。利用者も当初の見込みほど獲得できず、経営が行き詰まった。1998(平成10)年に京成電鉄が経営を引き継ぎ、同社の千原線として再出発を図ったが、高額な運賃制度はそのままで、利用者には不評だったという。今回の改定により、高額だった運賃が緩和されることで、沿線の魅力が増すかもしれない。

京成津田沼駅の改良、その次は立体交差化か

松戸線、千葉線、千原線で独立していた運賃制度を統一すれば、3路線の一体化が強まる。次の一手は京成津田沼駅の改良。現在の同駅は3面6線で、1・2番線に京成本線上り、3・4番線に京成本線下りと千葉線、5番線に千葉線と松戸線、6番線に松戸線の列車が停車する。6番線は松戸線の折返し専用となっており、線路は行き止まり。6番線に到着した松戸線の列車から、5番線に停車している千葉線の列車へ同一ホーム乗換えで便宜を図っている。

行き止まりとなっている6番線を千葉線につながるよう改良し、松戸線と千葉線の直通運転時間帯を拡大する。実現すれば、日中時間帯に松戸線を走るほとんどの列車が千葉線へ直通するのではないかと予想される。京成電鉄はこの改良に合わせ、「松戸線～千葉線～千原線」の直通運転も実施したい考えを示している。

くぬぎ山駅(松戸線の車両基地への最寄り駅)を基準に、現在の松戸線の平日ダイヤ(津田沼方面)を見ると、4～5時台は京成津田沼行のみ6本、6～7時台は京成津田沼行14本・新津田沼行12本。8時台にようやく千葉線直通の千葉中央行が2本、京成津田沼行が8本となる。9時台以降、16時まで千葉中央行3本・京成津田沼行3本が続く。平日夕方の混雑時になると千葉中央行がなくなり、京成津田沼行ばかりになる。

通勤通学利用者としては、朝夕ほど直通運転を増やしてほしいだろう。京成津田沼駅6番線の改良に伴う千葉線との直通運転拡大に期待がかかる。これは千葉線側も同様で、千葉方面から松戸方面に向かう場合、混雑時間帯に京成津田沼駅で乗換えを強いられる。京成津田沼駅6番線の直通化と、その後のダイヤ改正に対する期待は大きいと思われる。

松戸線沿線の人々にとって、解決したい課題はもうひとつあるはず。新津田沼～京成津田沼間の単線区間である。混雑時間帯も松戸～新津田沼間の折返し運用が増えるだけで、京成津田沼駅にたどり着けない。新津田沼～京成津田沼間の所要時間は約3分、往復で約6分だから、京成津田沼駅で交互発着させたとしても、運行間隔を6分未満にはできない。

航空写真を見ると、新津田沼～京成津田沼間は線路敷に余裕がありそうに思える。京成津田沼駅の西側、線路沿いに建てられたビルがあり、ここは複線化する上で「難所」になりそうだが、一等地だけに用地交渉は難しいかもしれない。

もし複線化するとすれば、京成津田沼駅の立体交差化と合わせて行う可能性もある。京成津田沼駅に隣接する谷津第五号踏切は、千葉県で最も通行困難な「開かずの踏切」とされ、1時間のうち約52分間もふさがれているという。国土交通省が公表する「緊急に対策が必要な踏切」のひとつに位置づけられている。

地元の習志野市議会でも、「開かずの踏切」対策について質問が上がっている。しかし市長は、「連続立体化には制約が多い」「踏切の下に下水道幹線がある」「付近にマロニエ橋など線路上構造物がある」「連続立体交差は県の案件」「習志野市の負担も大きい」などと答弁した上で、現段階では連続立体交差事業を予定していないとのことだった。

「開かずの踏切」解消に乗じて松戸線を複線化できたら良いと思ったが、これもなかなか難しそうに感じられる。せめて踏切付近まで線路を延ばし、単線区間を短くするなどできないだろうか。松戸線、千葉線、千原線の一体化で、京成電鉄の全線がひとつになる。これは会社側も利用者側も望むところだと思う。ただし、谷津第五号踏切が「最後の砦」となってしまうこともありうる。習志野市から千葉県への働きかけに期待したい。