京成グループのコミュニティー京成は3日、「京急電鉄車両で巡る京成線ツアー」を6月21日に実施すると発表した。京急電鉄600形(8両編成)の貸切列車に乗車し、同車両が普段走行しない京成上野～青砥間や京成成田～東成田間への入線を楽しめる企画となる。

宗吾車両基地見学イメージ

ツアー当日、9時頃に京成上野駅で京急電鉄600形の貸切列車に乗車し、東成田駅へ。10時15分頃に東成田駅へ到着し、過去に使用していたホームに入線する。現在閉鎖されているコンコースなども見学可能。その後は貸切列車で宗吾車両基地へ移動し、11時10分頃に到着する。

宗吾車両基地で留置車両や展示車両の撮影会を実施。撮影できる車両は京急電鉄600形のほか、京成電鉄3400形・3600形(リバイバルカラー)・3700形を予定している。基地内でグッズ販売会も行う。宗吾車両基地の社員食堂で昼食も提供する。参加者全員に、ツアー限定のオリジナルノベルティと乗車記念カードを進呈。解散場所となる八千代台駅直結の「ユアエルム八千代台店」で使える500円クーポン券も用意する。解散は14時15分頃を予定している。

京急電鉄600形

旅行代金は大人1万円・こども8,000円。募集人数は120人。応募多数の場合は抽選を行う。申込み期間は6月10日12時まで。抽選結果は6月10日夕方以降、予約代表者にメールで通知する。詳しい申込み方法はコミュニティー京成公式サイトで案内される。