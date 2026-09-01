コミュニティー京成と京成電鉄は1日、成田国際空港による協力の下、10月24日出発(1泊2日)の「スカイライナーで行く! 旧博物館動物園駅・東成田駅と夜の成田空港を見学できるプレミアムツアー」を開催すると発表した。

ツアー1日目(10月24日)は17時頃に京成上野駅集合。まずは現在使われていない旧博物館動物園駅内を見学し、その後、19時頃に京成上野駅から「スカイライナー77号」に乗車して成田空港へ向かう。20時頃に到着した後、成田空港の通常公開されていないエリア、美しい空港夜景、ランプセントラルタワーなど、夜ならではの景観を楽しめる。22時30分頃に「マロウドインターナショナルホテル成田」へ移動して宿泊となる。

2日目(10月25日)は8時50分頃にホテルを出発。9時15分頃から、過去に成田空港の玄関口として利用されていた旧成田空港駅(現・東成田駅)の非公開エリアを見学し、10時頃に現地で解散となる。帰りは成田空港駅または空港第2ビル駅から利用できる「スカイライナー」の乗車券・特急券を配布するとのこと。

空港夜景

9月3日から9月30日12時まで申込みを受け付け、応募多数の場合は抽選を実施。旅行代金は3万4,500円。申込み方法など詳細はコミュニティー京成の公式サイトで確認できる。