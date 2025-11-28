京成電鉄は28日、年末年始は臨時の増発ダイヤで運行すると発表した。大みそかの夜から元日の朝にかけて終夜運転を実施(一部区間を除く)するほか、今年も「成田山開運号」(臨時「シティライナー」)を運行する。

12月30日から1月4日までの6日間は土曜・休日ダイヤで運転。大みそかの夜から元日の朝にかけて終夜運転を実施し、京成上野～京成成田間で普通を上下各9本(約20～50分間隔)、押上～京成金町間で普通を上下各9本(約20～40分間隔)運転する。

正月三が日の日中時間帯、柴又帝釈天最寄りの柴又駅へ発着する普通を増発。京成高砂～京成金町間で運行され、普通を上下各12本増発し、定期列車を含めた運転間隔は10時30分頃から16時頃まで10分間隔、16時頃から17時頃まで12分間隔となる。

大みそかの終夜運転時と、正月三が日および1月中の土曜・休日、「スカイライナー」車両(AE形)にヘッドマークを掲出し、全席座席指定の「成田山開運号」(臨時「シティライナー」)として上下各1本を運転する。大みそかの終夜運転時、下り(221号)は京成上野駅22時40分発・日暮里駅22時44分発・青砥駅22時54分発・京成船橋駅23時7分発・京成成田駅23時34分着、上り(222号)は京成成田駅3時0分発・京成船橋駅3時27分発・青砥駅3時40分発・日暮里駅3時49分着・京成上野駅3時54分着で運転する。

正月三が日および1月中の土曜・休日、下り(231号)は京成上野駅9時7分発・日暮里駅9時12分発・青砥駅9時22分発・京成船橋駅9時36分発・京成成田駅10時4分着、上り(232号)は京成成田駅13時55分発・京成船橋駅14時28分着・青砥駅14時45分着・日暮里駅14時56分着・京成上野駅15時2分着で運転する。「成田山開運号」は全席指定で、特急料金は大人1,000円・小人500円(京成船橋～京成成田間は大人550円・小人280円)。別途に乗車区間の運賃が必要。乗車日の1カ月前からインターネットなどで予約を受け付ける。