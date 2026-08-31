京成電鉄は31日、京成松戸線のくぬぎ山車庫で「京成電鉄 くぬぎ山車庫キッズフェスタ」を10月31日に開催すると発表した。従来の「サンクスフェスタ」から「キッズフェスタ」へ名称を変更。小学生以下とその保護者を対象に、抽選で2,000人を招待する。

京成松戸線の車両80000形

このイベントは「京成グループお客様感謝イベント 2026」の一環で開催され、普段は立ち入りできないくぬぎ山車庫を一般公開する。開催日時は10月31日11～15時(最終入場14時30分)。参加費は無料。会場で車庫内見学と車両展示を実施し、松戸線を走る全車種を展示する予定だという。非常ボタン体験、折損防止器体験、Nゲージ運転体験、運転台撮影体験、車掌放送体験、ミニスカイライナー乗車会、モーターカー乗車体験なども行う。運転台撮影体験と車掌放送体験は、1グループにつきいずれか1回のみ体験できる。

鉄道グッズ販売、こども制服撮影会、軽食販売なども予定。2027年に20周年を迎える「京成パンダ」と千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のグリーティングも行う。

「キッズフェスタ」への変更にともない、募集対象も小学生以下とその保護者を含むグループに変更。1グループ6人まで応募できる(保護者のみでの参加は不可)。申込みは9月1日10時30分から9月23日23時59分まで。京成グループBMK公式LINEを友だち追加し、応募フォームから申し込む必要がある。当選発表は10月6日の予定。抽選結果はLINEで通知する。