京成電鉄は20日、ダイヤ改正を2026年11月21日に実施すると発表した。成田空港駅発着の「スカイライナー」について、平日・土休日の早朝に下り1本を増発するほか、土休日夜間に運転している下り「イブニングライナー」のうち1本を「スカイライナー」に変更する。

現行ダイヤにおいて、下り「スカイライナー」の始発列車は京成上野駅5時40分発・成田空港駅6時24分着(土休日6時26分着)。11月21日のダイヤ改正で、新たに京成上野駅5時20分発・成田空港駅6時3分着の「スカイライナー1号」(途中の日暮里駅、空港第2ビル駅に停車)を設定する。平日・土休日ともに下り「スカイライナー」の始発列車を現行より約20分繰り上げ、早朝時間帯における成田空港方面のさらなる利便性向上を図る。

土休日の夜間は、現行の下り「イブニングライナー201号」(京成上野駅18時0分発・京成成田駅19時3分着)について、利用実態に合わせて運転区間を変更。ダイヤ改正後に京成上野駅18時0分発の下り「スカイライナー77号」(成田空港行)を設定する。

土休日18時以降に京成上野駅を発車する下り「スカイライナー」は5本となり、現行より1本増便。同時間帯の下り「イブニングライナー」は6本となり、現行より1本減便されるが、21時台以降の3本は引き続き成田空港行で運転される。なお、平日18時以降の本数はダイヤ改正後も下り「スカイライナー」4本・「イブニングライナー」7本とのこと。