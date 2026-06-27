成田空港を運営する成田国際空港と、成田空港のアクセスを担う京成電鉄、JR東日本千葉支社、成田空港高速鉄道の4社は、2028年度上期の供用開始をめざし、空港第2ビル駅の混雑緩和に向けた改修を実施すると発表した。

空港第2ビル駅の混雑には具体的に4つの課題があるという

空港第2ビル駅では近年、インバウンド需要の回復・拡大により、改札周辺を中心に混雑が顕在化している。とくに改札外コンコースの混雑、京成線ホームの混雑、京成線の二重改札、改札外案内表示のわかりにくさが課題になっているという。

そこで4社が連携し、旅客動線の変更、チケットカウンター等の移設、待合スペース等の設置、案内表示の最適化の4項目からなる改修工事を計画した。

改良前後のイメージ(案)

旅客動線の変更に関して、改札入出場口の変更と二重改札の解消により、改札内外で旅客の滞留を抑制し、混雑緩和を図るという。チケットカウンターと券売機は移設し、改札外コンコースのスペースを拡大。改札周辺の混雑を緩和する。

待合スペースとにぎわい空間の整備も行い、セキュリティ検査台とガラス扉を撤去した上で、改札外に誰でも利用できる待合スペースを設け、店舗等によるにぎわい空間も整備する。旅客の滞留を分散させることで、改札内外とホームの混雑緩和につなげる。

案内表示については、表示内容を最適化し、円滑な移動を促進する。これにより、改札内外での滞留を抑制する計画とした。