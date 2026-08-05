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「コスプレ」のニュースまとめ

関連イベントレポートを充実した画像でご紹介。最新グッズのニュースもお届けしていきます。

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「激カワ」「画面から本物出してきたの誰」コスプレイヤー・reoの“千夏”に絶賛の声　コスプレを始めたきっかけは「えなこちゃん」
「かわいくなきゃいけないのかなと思って…」コスプレイヤー・御月みさこ、3年前から続ける努力と研究「少しでもきれいに写りたい」
白衣&メガネ姿に釘付け…コスプレ歴10年の会社員が見つけた居場所「以前は人見知りが激しく、会話が苦手だった」
「自分ではない誰かになりたくて」舞台俳優の顔を持つコスプレイヤー、『涼宮ハルヒシリーズ』長門有希の衣装秘話「クローゼットの奥にしまっていた」
セーラーネプチューンのコスプレでスラリ美脚　コスプレイヤー兼モデル・ありかみう「コスプレにも活かされている」経験とは
「きれいすぎる」「メロい」地毛でセーラーウラヌスのコスプレを披露した“ダンサー・かなで”とは「『お店にも来てね』と営業をすることもあります(笑)」
「かわいすぎる」「クオリティ高い」と絶賛の声　コスプレ歴12年・Heidiの“夢”とは「もっと自分の名前を世の中に広めていきたい」
えなこ、“激かわ”マリンちゃんコスプレ初披露　「かわいすぎてえぐい」「これが本物のマリンちゃんか…」絶賛の声が続々
コスプレイヤー・伊織もえ、“井ノ上たきな”で撮影会に登場「ウィッグは事前に自分でカット」　並んだファンへの神対応も
コスプレイヤー・篠崎こころ、“錦木千束”で登場　ファンから大歓声が上がる「大好きな作品のコスプレをすることができて、とても嬉しかった」
「キャラ再現度めちゃくちゃ高い」「ガチかわいすぎ」SNSで絶賛の声　コスプレイヤー3名が『シャンフロ』人気キャラのコスプレで降臨
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