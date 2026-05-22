コスプレイヤーのHeidiが、4月25日と26日に千葉・幕張メッセで開催された動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。ゲーム『アークナイツ:エンドフィールド』よりイヴォンヌのコスプレを披露した。

  • 『アークナイツ:エンドフィールド』イヴォンヌのコスプレを披露したHeidi

    『アークナイツ:エンドフィールド』イヴォンヌのコスプレを披露したHeidi

コスプレは“自分の道”を作ってくれた存在

コスプレ歴12年のHeidi。コスプレのきっかけは、『進撃の巨人』ハンジ・ゾエだったという。「ハンジになりたくてコスプレを始めたんですけど、顔立ちや身長の関係で、理想通りにはなれなかったんです。なので、今はかわいらしいキャラクターを中心に、自分の好きなコスプレをしています」と振り返った。

『アークナイツ:エンドフィールド』のイヴォンヌのコスで参加したHeidi。こだわりのポイントは“目元のメイク”で、「イヴォンヌは束感のあるまつ毛が特徴なので、つけまつ毛にこだわりました。あと、キャラクターのカラーにあわせて、メイクもピンク系で統一しています。メイクは1時間くらいかかりますね」と明かした。

「ニコニコ超会議」に参加した感想を聞くと、「もう帰りたいです(笑)。尻尾が重いので、疲れました」と苦笑い(インタビューはお昼ごろ)。続けて、「大型の尻尾と銃は3Dプリンターで作ったものなんです。結構重量がありますね」と説明した。

また、普段は「パチ屋の少女ハイジ」という名前で、パチンコホールに来店する演者の仕事をしており、「趣味を仕事にしています!」と胸を張る。「先日、パチスロの『L 東京喰種』で大勝ちしました。『蝶紫姫ハイジ』としてVTuberもやっているので、そのためのパソコンを購入したんですよ」と嬉しそうに話す。

コスプレを続けていて良かったことについては、「いろいろなジャンルのお友だちができたり、自分を知ってもらえたりですね。とても楽しいです。コスプレは私の道を作ってくれた存在ですからね」と笑顔。さらに、これからコスプレにチャレンジしたい人には、「衣装貸します! 全部プロデュースしますよ。サポートします!」と呼びかけた。

最後に、今後の目標として、「私がやっているVTuber『蝶紫姫ハイジ』のコスプレをしたいですね」と語り、「もっと自分の名前を世の中に広めていきたいと思っています!」と意気込んでいた。

Heidiは、Xでもイヴォンヌのコスプレを披露。ユーザーからは、「クオリティ高すぎ」「可愛いすぎる」「凝ってて凄い」「セクシー」などの感想が寄せられている。

「かわいすぎる」「クオリティ高い」と絶賛の声　コスプレ歴12年・Heidiの“夢”とは「もっと自分の名前を世の中に広めていきたい」
えなこ、“激かわ”マリンちゃんコスプレ初披露　「かわいすぎてえぐい」「これが本物のマリンちゃんか…」絶賛の声が続々
コスプレイヤー・伊織もえ、“井ノ上たきな”で撮影会に登場「ウィッグは事前に自分でカット」　並んだファンへの神対応も
コスプレイヤー・篠崎こころ、“錦木千束”で登場　ファンから大歓声が上がる「大好きな作品のコスプレをすることができて、とても嬉しかった」
「キャラ再現度めちゃくちゃ高い」「ガチかわいすぎ」SNSで絶賛の声　コスプレイヤー3名が『シャンフロ』人気キャラのコスプレで降臨
ハンドメイド作家の「本気のハロウィン」が想像以上だった…シンデレラドレスの仕上がりに「手先が器用どころの話じゃない」「才能を与えすぎ!」と驚愕
「お前も猫にならないか?」鬼滅の刃・猗窩座の可愛すぎるコスプレに「上弦のニャン」「俺はアカにゃ!」「上弦の参『猫座』」と大興奮! TikTokで43万再生
「クオリティ高い!」コミケにいた美少女コスプレイヤーの“正体”とは? 『ONE PIECE』ペローナの再現度に絶賛の声
【鬼滅の刃】「コスプレするから禰豆子の木箱作って」大工のお父さんに頼んだら…予想外の仕上がりに「組み立て式は凄腕すぎる」「お父さんも最強柱」と156万再生
「クオリティ高い」「再現度すごい」「美しすぎ」　コスプレイヤー・猫乃うたに絶賛の声…　髪型の立体感を出すために「1.5リットルのサイダーを6本以上飲んだ」
パキスタン育ちのハーフ美女が魅せる、“ニーア オートマタ・2B”コスプレ　心に残る出来事も告白「『ずっと会いたかった』と泣かれて…」
コスプレイヤー石田萌依、ミニスカ超美脚&美くびれで存在感「コスプレってこんなに楽しいんだ!」
関連画像をもっと見る