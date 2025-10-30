今年もディズニー・ハロウィーンの季節がやって来ました! 夢のような世界観にぴったりの衣装で参加するのが恒例の楽しみ方。イベントに向けて衣装を手作りする熱心なファンもいますよね。

そんな中、ハンドメイド作家のHanaさんが生みだした、とんでもないクオリティのドレスが話題を呼んでいます。

チャレンジするのは、初めて見た時からずっと憧れていたという実写版シンデレラのドレス。一体どのように作り上げるのでしょうか?

YouTubeチャンネル「Hana 【 Sweetish Flower 】」より

まずは今回のドレスで使用した生地をご紹介。サテン生地、白いソフトチュール生地、ラメチュール、光沢のあるオーガンジー生地、オーロラ加工のオーガンジー生地6色を使用します。

初めにビスチェから。自分の体に合わせながら型紙を取り、試作品を作ります。バスト部分を少し調整して本番へ入ります。

チョークタイプのチャコペンで縫い代をとり、生地を裁断していきます。

ベースとなる生地の上に、薄い生地とラメ入りの生地を重ねて、理想の色味に近づけます。カットした6枚の生地を一気に縫い合わせ、表地と裏地を縫い合わせると……ビスチェの土台が完成しました!

次に、3つの細長い筒状の生地を作り、小さい物から順番に重ねます。こちらの筒を縫い付ければ……プリンセスらしいふわふわの袖が完成!

余った生地から切り出した蝶々を散りばめてデコレーションします。

続いてはスカートパーツへ。パニエの上に6層ものスカートを重ね、理想の色味を再現します。まずは下の3層から。濃い青色、薄い青色、紫色の布を裁断し、3枚のスカートを作ります。さらに、裾にはオーロラ加工の生地で作ったフリルを取り付けていくと……

重ねるとこのとおり。美しいサーキュラースカートが完成しました。

この上にさらに3層のギャザースカートを重ねます。紫のオーロラオーガンジーと、薄水色のオーガンジー、そして一番上の層にはラメチュールを使用。下層のフリルが見えるように少し短めに作っているのだそうです。

仕上げにクリスタルストーンを散りばめます。

靴にもクリスタルストーンをあしらった蝶々のクリップを取り付け、スマホケースも可愛くアレンジ!

2週間かけてついにドレスが完成しました。なんという再現度でしょうか!

ディズニーランドのお城と一緒と撮影すると、物語の中からシンデレラが飛び出したかのようですね。

手作りとは思えない衝撃の完成度に「手先が器用どころの話じゃない!」「憧れのあのドレスだ」「本物のプリンセスみたい」「神様、才能を与えすぎ!」と絶賛のコメントが寄せられました。

Hanaさんのチャンネルでは他にも手作りの衣装やアクセサリーなど、様々なハンドメイド動画を発信しています。おとぎ話に出てきそうな素敵なアイテムの数々をぜひご堪能ください!