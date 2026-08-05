「子どもたちは大きくなり、お母さんは水色になりました」そんな一文とともに投稿された家族のコスプレ写真が、Xで注目を集めています。

投稿したのはXユーザーの「まいぴょー」さん。2019年と2026年の写真を並べ、7年間の変化を紹介しました。

子供たちは大きくなり、お母さんは水色になりました(@maipyooo_cosより引用)

2019年

2026年



2019年の写真では、『ONE PIECE』のキャラクターのコスプレを披露。中央にはドミノ、両脇にはサディちゃんとサルデスに扮した子どもたちが並び、ポーズを決めています。

そして7年後となる2026年の写真では、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』のキャラクターたちに変身。当時小さかった子どもたちは、空条徐倫とエンポリオ・アルニーニョのコスプレ姿を堂々披露。それにしても子どもたち大きくなりましたね～。

一方で投稿者のお母さんはというと……人型スタンド「ストーンフリー」のコスプレを披露。鮮やかな水色の全身衣装は抜群の存在感を放っており、「お母さんは水色になりました」というコメントの破壊力をさらに高めています。

この投稿に、「最高すぎますwww」「母親がスタンドwww」「素敵な親子」「良過ぎる(感涙)」と多くの反響が寄せられ、6.8万を越えるいいねが集まっています。

7年間で大きく成長した子どもたちと、まさかの"スタンド化"を遂げたお母さん。今後もどんな家族写真を披露してくれるのか楽しみですね。