「激カワ」「画面から本物出してきたの誰」コスプレイヤー・reoの“千夏”に絶賛の声　コスプレを始めたきっかけは「えなこちゃん」

コスプレイヤーのreoが、4月25日と26日に千葉・幕張メッセで開催された、動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』より千夏のコスプレを披露した。

えなこ&『着せ恋』がきっかけでコスプレ開始

千夏のコスプレについて、reoは、「衣装は既製品なんですけど、注目ポイントはメガホンですね。千夏ちゃんはこれを振り回して攻撃するんですよ。実際に持ってみるとそんなに重くないですね」とコメント。自身のX(@reo_cosplay)で公開した写真には、「似合いすぎててやばい」「めっちゃかわいい」「キャラのまんま」「激カワ」「誰本物画面から出してきたの」といった絶賛の声が寄せられた。

コスプレ歴は3年。「普段は、『学園アイドルマスター』のコスプレが多いですね。一番うまく再現できたのは倉本千奈ちゃんです。ほかにも、花海咲季ちゃん、有村麻央ちゃん、紫雲清夏ちゃんなどいろいろなキャラクターに挑戦しています! 『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の衣装もたくさんありますよ」と笑顔を見せる。

コスプレを始めて一番変化があったのは、「交流が広がって知り合いが増えたことです」とのこと。「『学園アイドルマスター』や『NIKKE』の合わせもよくやっています。友達みんな顔がかわいくて幸せです」とうれしそうに語った。

reoにとってのコスプレとは、「自分らしさが出せる趣味」だと胸を張る。「最初は自分に合ったキャラクターを探すんですけど、そのうち自分とは違う子をやって、キャラクターの雰囲気を出せるようにがんばっています。内気だった性格も前向きになれました」と自身の変化についても明かした。

もともとインドアだったが、コスプレを始めたきっかけはえなこだという。「えなこちゃんと同時期に、『その着せ替え人形は恋をする』を知ったんです。なので、コスプレイベントに行ってみようと思いました」と振り返る。

コスプレにチャレンジする勇気が出ない人に向けてアドバイスを求められると、「思っているより楽しいです。知らない人ばかりの場所で声をかけられたり、撮影されたりするので、最初は怖いかもしれません。でも、みんな優しい人が多いです」と呼びかけた。

今後は、これまでやったことがないコスプレにも挑戦したいというreo。「ジャンプ作品を増やしたいですね。いっぱいやってみたいです!」と決意を新たにしていた。