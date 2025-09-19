「炭治郎のコスプレするから、禰豆子の木箱作ってくれる? 」軽い気持ちでお願いしてみたら……大工のお父さんの“本気”の作品がTikTokで話題になっています。

投稿者は、普段から『鬼滅の刃』などのキャラのコスプレを投稿しているみけさん(@rniilxe)。主人公・竈門炭治郎のコスプレでイベントに参戦するため、「禰豆子の箱作りたい」とお父さんにお願いしました。

すると張り切ったお父さん。まずは卓上マルノコで手際よく木材をカットし……

サンダーでやすりがけしていきます。どれも一般家庭にはない工具ばかりで本格的!!

使い古した木箱の質感を出すべく、着色にもこだわります。

2日目、だんだんと形ができてきました。

なんと、会場までは電車移動のため、持ち運べるように組み立て式にしてくれたのだそう。愛ですね。

そしてついに、木箱が完成しました!

もしも実写版『鬼滅の刃』があったら使えそうなほど、クオリティの高い木箱。今にも中から禰豆子が出てきそうでうすね。ちなみにみけさんによると重量は5.6kg、中には禰豆子のフィギュアを鎮座させたそうです。

この動画を見た人からは、「さこんじ(鱗滝左近次)こんなの作ってたのかよ笑」「大黒柱かっけぇすぎるだろwww」「他9人の柱よりも頼りになる大黒柱。」「大黒の呼吸エグい」「組み立て式は凄腕すぎる」「お父さんも最強柱でしたね。」と驚きの声が寄せられ、なんと再生数は156万回を超えています。

なんでも作れちゃうかっこよすぎる「大黒柱」お父さん。次の作品が楽しみですね!!