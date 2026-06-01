セーラーネプチューンのコスプレでスラリ美脚　コスプレイヤー兼モデル・ありかみう「コスプレにも活かされている」経験とは

コスプレイヤーでモデル・ありかみうが、4月25日・26日に千葉・幕張メッセで開催された動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズに登場するセーラーネプチューン(海王みちる)のコスプレを披露した。

“推し”にあわせて挑戦したセーラーネプチューン

現在、ブランドモデルや雑誌グラビアなどで活動しているありかみう。今回、セーラーネプチューンを選んだ理由は、「推しのかなでちゃんがセーラーウラヌスで参加すると聞いたので、私もやっちゃおうかな～! って」と、63ANGEL(旧バーレスク東京)で活動するダンサー・かなでの存在がきっかけだったと語った。

今回の衣装については、「6年前にネプチューンのコスプレをしたことがあって、衣装はそのときのものですね。ウィッグは作り直しました。当時とはウィッグの作り方や解釈も変わっていました。コスプレに加えてモデルの仕事も経験したことで、表現の幅が広がっているのかもしれません」と明かした。

六本木にあるショークラブ「BURLESQUE annex YAVAY 六本木」にゲスト出演することもあるそうで、「所属事務所のアパレル部門とお店がコラボすることになり、そこから私にもオファーがきました」と説明。ダンスについては、「部活でバトントワリングを経験していて、“踊ってみた”もやっていたので、ダンスは見て覚えるタイプですね。その経験がコスプレにも活かされていると思います」と振り返った。

ありかみうにとってコスプレは、「人生です! 人生の半分以上、趣味としてコスプレを続けています。コスプレをしていなかったら出会えなかった友達がたくさんいるんですよ」としみじみ。コスプレに興味を持っている人に対しては、「恥ずかしがらずに、どんどん積極的にチャレンジしてほしいですね。私はコスプレするとき、“似合うキャラクター”と“推しのキャラクター”のどっちにしようか迷うことが多いです。でも、そんなことは気にせずに、好きなように楽しむのが一番だなと思います!」とアドバイスを送った。