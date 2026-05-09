動画サービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議2026」が、4月25日から26日にかけて千葉・幕張メッセにて開催。SANYOブースでは、2日間にわたって「海パチ部」のイベントが実施され、コスプレイヤー・えなこが「『沖海6 Withえなこ』発表記念! SANYO×えなこ生お披露目ステージ」に登場した。

マリン風コスプレ姿で登場したえなこ

“耳バレ予告”は「やさしくささやくように収録しました」

本イベントは、6月8日導入予定の「PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ」の発表を記念して行われたもの。「海物語シリーズ」とえなこがコラボした機種で、コスプレの魅力を生かした専用演出を多数搭載。「えなこカウントダウン予告」「えなこカットイン予告」「えなこダンス予告」「えなこのマリンリーチ」など、ファンにはたまらないプレミアム演出が用意されている。

さらに、有線イヤホンを使用することで、えなこが「ねぇねぇねぇねぇ大好きだよ」とささやきかける「耳バレ予告」も搭載。そのほか、スーパーリーチ中に十字キー中央ボタンを押すことでスパチャを送って応援できる要素もあり、“推し活台”としての側面も打ち出されている。

イベントでは、沖縄衣装をまとったマリン風コスプレ姿でえなこが登場。本衣装は今回が初披露で、注目ポイントは頭部にあしらわれた「ジーファー風の装飾かんざし」だという。平行に装着するのが難しいとのことで、「今日は一発でプスッとできました!」と笑顔を見せた。

当日はステージ上で撮影が可能なフォトセッションも実施され、SANYOブース周辺は多くの来場者で埋め尽くされた。撮影会の後には、クイズコーナー「えなことみんなで海クイズ!」が実施された。

同コーナーでは、えなこに向けて「海物語シリーズ」に関する4択クイズを出題。難問に備えたライフラインも用意されており、会場の反応を参考にできる「オーディエンス」、来場者にヒントを求める「指名ヒント」、Xの投稿を10秒間確認できる「エゴサーチ」の3つが設けられた。

最初の設問は、「カニ、アンコウ、マンボウ、エンゼルフィッシュのうち、『海物語』の図柄に“ない”ものはどれ?」というもの。正解はマンボウだが、「図柄」という言葉に戸惑ったえなこは、いきなりオーディエンスを使用。会場の拍手を頼りに、見事正解を導き出した。

第2問は「マリンちゃんの好きな食べ物は？」という問い。「フルーツパフェ、ステーキ、クロワッサン、シュークリーム」という選択肢に対し、えなこは指名ヒントを選択。来場者から「フルーツパフェ」というヒントを得るも不安が残り、壇上にいるOooDaやドテチンにも助けを求め、最終的に正解へとたどり着いた。

続く問題は「沖海6に初めて搭載された確変の名称は?」という内容。「シャークタイム、ジンベェタイム、ホエールタイム、えなこタイム」の中から選ぶ形式で、えなこは「確変」の意味が分からず混乱する場面も見られたが、オーディエンスを活用してヒントを獲得。回答が割れるなか、ドテチンから「えなこが登場するのは『沖縄6 Withえなこ』であり、『沖海6』とは別」というヒントが提示される。これを受けて「ジンベェタイム」を選択し、見事に正解した。

第4問は「沖海6の新機能はどれ?」という問題。「LUCKYジャンケン占い、カウントダウン予告、エイサー祭、有線イヤホン機能」の中から選ぶ内容で、ここでも指名ヒントを使用。複数の来場者が「有線イヤホン機能」と答えたことで、自信を持って正解を導いた。

ここで、「PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ」に搭載されている「耳バレ予告」についても紹介。本機能は、「有線イヤホン機能」を使用することで、えなこの「ねぇねぇねぇねぇ大好きだよ」というボイスが楽しめる仕様となっている。「普通のセリフではなく、やさしくささやくように収録しました」といったアフレコ時のエピソードも語られた。

最後にえなこは、「結構前から撮影していたので、ようやくお披露目できてうれしいです。6月から全国のパチンコホールでデビューしますので、ぜひ楽しんでください」と笑顔で呼びかけ、イベントを締めくくった。

えなこは4月26日、自身の等身大パネルとのツーショット写真とともに、Xで「『SANYO×えなこ 生お披露目ステージ』に出演しました!」と報告。ファンからはSNSを通じて、「沖縄の衣装めっちゃ似合っていました」「沖海マリン激かわでした!!!!」「もう可愛すぎるマリンちゃん」「これが本物のマリンちゃんか…」「リアルマリンちゃん」「このマリンちゃんは激アツ」「初めて生で見て可愛すぎてえぐかった」など絶賛の声が多数寄せられている。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.