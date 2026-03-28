コスプレイヤーの天川星夏、シスル、楪くれはが21日、都内で開催されたサミー主催のファンイベント「シャンフロ×P-SPORTS inサミー春のファン祭」に登場。同イベント内に併設された撮影ブースで、コスプレ姿を披露した。

コスプレイヤー3名が人気キャラのコスプレを披露

硬梨菜氏によるオンライン小説『シャングリラ・フロンティア』(以下、シャンフロ)は、変わった嗜好を持つゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3,000万人を誇るゲーム『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。アニメは2023年から2024年に1st season、2024年から2025年に2nd seasonが放送され、2027年の1月から3rd seasonの放送が決定している。

グラビアアイドルとしても活躍する天川は、長い紫髪と赤い衣装が特徴的なアーサー・ペンシルゴンを、金髪ツインテールとオレンジ基調の鎧が目を引くエネルギッシュなキャラクター・オイカッツォをシスルが、天真爛漫で体育会系な秋津茜を楪がコスプレ姿を披露。時間帯によっては、30分以上の待ち時間が発生するほどの大盛況だった。

イベントのフィナーレには、コスプレイヤー3名と着ぐるみがステージへ登壇。同イベントの感想を求められたシスルは、「大好きな作品の大好きなキャラクターをコスプレさせていただいて……本当に楽しかったです」と笑顔。楪も、「好きな作品のコスプレができてとっても嬉しかったです」と元気よく感想を口にした。

天川は、挨拶の際に思わず言葉に詰まって照れると、MCから「かわいい」と声をかけられ、会場が笑いに包まれる一幕も。その天川は、「撮影ブースに立たせていただきましたが、会場はずっと大盛況で、多くの方に来ていただけて嬉しかったです。ぜひ最後まで楽しんでいってください」と呼びかけると、客席からは大きな拍手が送られた。

イベント後、3名が披露したコスプレ姿に対して、SNSでは「キャラ再現度めちゃくちゃ高かった」「最高にカッコよかったです」「超カッコ可愛い」「ハイクオリティーで可愛い」「本当にアニメから出てきたみたいなクオリティ」「ガチ可愛すぎてもうずーっと見惚れてた…」「なんぞこのクオリティは!?」といった絶賛の声が相次いだ。

なお、イベント中には『シャングリラ・フロンティア』のパチンコ・パチスロ遊技機化も発表。来場者から歓声が上がるなど、終始にぎやかなムードでイベントは進行した。