今年映画が公開され、国内外でさらに盛り上がりを見せる『鬼滅の刃』。人間を食らう鬼と鬼殺隊との壮絶な戦いを描いた作品ですが、もしもこんな可愛い鬼が登場したら……炭次郎の刃も鈍ってしまうかもしれません。

「猫の神様」さん(@neko_hogo_3)がTikTokに投稿したこちらの動画。猫ちゃんが『鬼滅の刃』に登場する上弦の参・猗窩座のコスプレをしているのですが、強くてストイックな猗窩座のイメージからはかけ離れた脱力具合がにゃんとも可愛いですね。

モデルとなっているのは、「猫の神様」さんのお家にいる4匹の保護猫の中のジンジャーくん(オス)。じっと動かずとてもお利口さんな猫モデルですが、「猫の神様」さんによると「ジンジャーがずば抜けたコスプレ魂がある茶トラ男子です。撮影はジンジャーが慣れて勝手にカメラ目線や表情を作ってくれます」とのこと。ちなみにギャラとしてちゅーるをお渡ししているそうです。

このジンジャーくんの可愛すぎるコスプレ姿に、「お前も猫にならないか? 」「これは【上弦のニャン】ですね」「上弦の参『猫座』」「俺はアカにゃ! 」と多くのコメントが寄せられたほか、再生数は43万回近くにのぼっています。

「猫の神様」さんのアカウントでは、他にもさまざまな作品のキャラクターの猫コスプレ動画が投稿されているのですが、なんと衣装はすべて手作りなのだとか。気になった方はぜひ他にもチェックしてみてくださいね。