コスプレイヤーの篠崎こころが4月19日、都内で開催された、ニューギングループ主催の「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」にスペシャルゲストとして登場。行われた撮影会には各回400人が詰めかけ、神対応で会場を盛り上げた。

各回400人の枠に熱心なファンが詰めかける

アニメ『リコリス・リコイル』の主人公・錦木千束のコスプレで出演した篠崎。劇中の明るくチャーミングなキャラクターそのままの空気で会場に現れた瞬間、待ち構えていたファンから歓声が沸き起こった。

篠崎こころが登場した撮影会は計3回。各回400人規模の枠に熱心なファンが詰めかけ、なかには時間内に何周も並び直して撮影を重ねるファンの姿も。1人あたり10～15秒という限られた持ち時間のなかでも、篠崎は一人ひとりにしっかりと目を合わせ、千束そのもののチャーミングなポージングで応じていた。

また2回目の撮影会には、井ノ上たきな役を務めた伊織もえとともに登場。アニメさながらの“千束&たきな”の並びが目の前で実現し、盛り上がりは最高潮に達した。

この日のコスプレについて、篠崎は「大好きな作品のコスプレをすることができて、とても嬉しかったです」とコメント。さらに、「千束ちゃんの魅力をお伝えできていたら嬉しいです」と笑顔をのぞかせた。

また、たくさんの方々に撮影してもらえてありがたいと話す篠崎は、プライベートでのパチンコは未経験と告白。同イベントを通して、「好きな作品がパチンコになっている事を知ってホールに遊びに行ってみたくなりました」と語った。

また、『リコリス・リコイル』の試打機については、「実際に会場でも遊んでみたのですが、原作の名シーンはもちろん、キャラそれぞれのモードがあったり、新規イラストや、たきなちゃん歌唱の“花の塔”が聞けたりと盛りだくさんな内容で、原作のいちファンとしてすごく楽しむことができました」と大満足だった様子。さらに、「ご来場の皆さんも笑顔で試打されているのが印象的でした」と楽しげに振り返っていた。