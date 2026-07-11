コスプレイヤーの御月みさこが、4月25日と26日に千葉・幕張メッセで開催された動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。ゲーム『崩壊：スターレイル』よりホタルのコスプレを披露した。

  • 『崩壊：スターレイル』ホタルのコスプレを披露した御月みさこ(@Mizuki_MSK)

    『崩壊：スターレイル』ホタルのコスプレを披露した御月みさこ(@Mizuki_MSK)

“もっときれいに写りたい”コスプレへの努力

御月のコスプレ歴は3年。ゲーム『グランブルーファンタジー』の公式コスプレイヤーを見たことが、始めるきっかけだったという。「ゲームのイベントで格好良いレイヤーさんや美人な方たちがコスプレをしていて、私も始めたいと思ったんです」と心を動かされた当時を振り返った。

ただ、コスプレを始めるにあたって悩みも多かった。「かわいくなきゃいけないのかなと思って、ダイエットをしたり、メイクを勉強したりしました。写真で見てもふっくらしないように、少しでもきれいに写りたいと思い、ほかのレイヤーさんを見て研究しました」と努力を重ねてきたことを明かした。

現在もダイエットは継続しており、「メインは食事制限です。揚げ物はあまり食べないようにしています。お酒も我慢しています。以前は週3で飲んでいたんですけど、撮影前だとむくんじゃうので控えています」とストイックな一面をのぞかせる。

「ゲームや漫画、あとは『グランブルーファンタジー』の推しレイヤーさんがいるイベントに行くくらい」とコスプレ以外の趣味も楽しんでいるが、コスプレを始めたおかげで性格も明るくなった。「コスプレイヤーさんやカメラマンさんに話しかける機会が増えましたね。『撮ってくれてありがとうございます。またお願いします』みたいに。人見知りだったので、これまではちょっと緊張していたんですけど、最近は慣れてきました」と笑顔を見せる。

最後に、コスプレに興味を持っている人に向けて、「とりあえず衣装を買って、着てみることですね。やってみたらきっと楽しいと思います。おすすめは、イベントの予定を入れちゃうことです。私にとってコスプレとは、人と交流して元気になる趣味。みなさんもぜひ楽しんでください」とエールを送っていた。

「かわいくなきゃいけないのかなと思って…」コスプレイヤー・御月みさこ、3年前から続ける努力と研究「少しでもきれいに写りたい」
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