うどんや天ぷらを好きなだけ楽しめる「武蔵野うどん小麦晴れ」、パン食べ放題の行列店「BAKERY RESTAURANT C」、「赤から」のハーゲンダッツ食べ放題や、クリスピー・クリーム・ドーナツの食べ放題イベントなど、話題の企画が全国で続々とスタートしている。

新店舗だからこそ味わえるメニューや、今しか参加できない期間限定企画も多い。気になる食べ放題をチェックして、夏のおでかけや外食の参考にしてみてはいかがだろうか。

【うどん・天ぷら・カレーなど食べ放題】武蔵野うどん小麦晴れ

イオングループのオリジン東秀が運営する「武蔵野うどん小麦晴れ」では、店内で製麺し、力強いコシと小麦の香りを楽しめる武蔵野うどんのおかわり(麺のみ・かけうどん・ぶっかけうどん)だけでなく、天ぷらやごはんもの、うどん粉スイーツなどが60分食べ放題(ビュッフェスタイル)。

6月に新業態の4号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」がオープン。

メニュー・利用方法:

メインのうどんを1杯注文すると60分制の食べ放題(ビュッフェスタイル)を楽しめる。さらに、未就学児は無料、小学生は半額。ベビーフードも提供する。



対象店舗:

武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店(埼玉県)

武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店(埼玉県)

武蔵野うどん小麦晴れ 国分寺並木町店(東京都)

武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店(東京都)

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【パン食べ放題】行列店「BAKERY RESTAURANT C」

東京・渋谷で連日行列ができるほど話題を集めたBAKERY RESTAURANT C。店内で焼き上げるパンと、パンとの相性を考え抜いた多彩なメニューを提供する。パンと料理の新たな発見を五感で楽しみながら、誰もが気兼ねなくカジュアルに過ごせる場所として、多様なシーンに寄り添う。

6月には「BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店」を京王線調布駅に直結する商業施設「トリエ京王調布」のA館5階にオープンした。

食べ放題パン イメージ画像

メニュー・利用方法:

すべてのメニュー(サラダ・アラカルト以外)にパン食べ放題が付く。

「ミルフィーユカツレツ ゴルゴンゾーラソース パン食べ放題付き」(2,739円)、「合鴨のロースト ベリーベリーソース パン食べ放題付き」(3,278円)、「舌平目のバターソテー サフランクリームソース パン食べ放題付き」(3,278円)などのメニューがある。



対象店舗:

BAKERY RESTAURANT C ラクーア店(東京都)

BAKERY RESTAURANT C 渋谷マークシティ店(東京都)

BAKERY RESTAURANT C 西宮ガーデンズ店(兵庫県)

BAKERY RESTAURANT C 佐野プレミアム・アウトレット店(栃木県)

BAKERY RESTAURANT C 豊洲セイルパーク店(東京都)

BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店(東京都)

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【飲茶・中華・麻辣湯など食べ放題】すかいらーく系列「THE BUFFET 点心甜心」

「點心甜心・包包點心」はすかいらーくグループの食べ放題中華ブッフェレストラン。

7月23日に東京都初出店となる同系列店「THE BUFFET 点心甜心 三鷹店」を東京都三鷹市にオープンする。点心甜心は、飲茶・中華・麻辣湯に加え、選べるスイーツまで、さまざまな「食べたい」が叶う食べ放題の店。

「THE BUFFET 点心甜心 三鷹店」

メニュー・利用方法:

主菜が食べ放題(45分)の「エキスプレスコース」や主菜＋小籠包＋スイーツが食べ放題の「スタンダードコース」、主菜＋点心各種＋スイーツが食べ放題の「點心コース」などを展開。メニューは店舗によって異なる。

三鷹店の営業時間は10:30～23:00(LO 22:00)、平日は11:00オープン。



対象店舗:

THE BUFFET(ザ ブッフェ)包包點心 市川ニッケコルトンプラザ(千葉県)

THE BUFFET(ザ ブッフェ)包包點心 イオンモール堺北花田(大阪府)

THE BUFFET(ザ ブッフェ)包包點心 ららぽーと横浜(神奈川県)

THE BUFFET(ザ ブッフェ)點心甜心 南町田グランベリーパーク(東京都)

THE BUFFET(ザ ブッフェ)点心甜心 三鷹店(東京都)

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【信州二八そば・天ぷらなど食べ放題】天丼やまと イオンタウンふじみ野店

5月に「イオンタウンふじみ野」(埼玉県ふじみ野市)フードコート内にある「天丼やまと イオンタウンふじみ野店」をリニューアルし、新業態として「天ぷら・信州二八そば食べ放題」がオープン。

メインとなる好みのそばを1品注文すると、追加のそば、店舗で揚げる天ぷら、ご飯が60分間食べ放題となる。小学生は半額、未就学児は無料(未就学児の無料は、グループ内で1名以上注文した場合に限る)。

天丼やまと イオンタウンふじみ野店

メニュー・利用方法:

「ざるそば」(990円)をはじめ、「豚肉と野菜たっぷりつけ汁そば」(1,480円)、「さっぱり塩味 きのこ塩つけ汁そば」(1,380円)など多彩なメニューが展開。



対象店舗:

天丼やまと イオンタウンふじみ野店

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【ハーゲンダッツ食べ放題】赤から期間限定企画(～7月27日)

「赤から」では、6月23日から7月27日までの期間限定で「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施中。

ハーゲンダッツ最大6種食べ放題

メニュー・利用方法:

食べ放題の金額は869円で、提供される商品は「バニラ」、「ストロベリー」、「グリーンティー」、「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」、「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」、「ザ・リッチキャラメル」の最大6種類。



注文条件は、赤から鍋(食べ放題・コース含む)をグループ人数分注文した人が対象となる。小学生は鍋の注文グループ人数に含まれず、小学生未満は無料。グループ全員での注文が必要で、席時間120分、ラストオーダー90分だが、鍋や焼肉の食べ放題を注文している場合はその制限時間に準ずる。



対象店舗:

全国の赤から(一部店舗を除く)

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【できたてオリグレ食べ放題】クリスピー・クリーム・ドーナツの期間&店舗限定企画(渋谷シネタワー店:7月30日、8月6日・18日/東京国際フォーラム店:8月5日、12日、13日)

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、同社初めての食べ放題イベント「できたてオリグレ食べ放題」を7月30日、8月6日、8月18日の3日間「渋谷シネタワー店」(14:00～、15:00～、16:00～の3回)にて、8月5日、8月12日、8月13日の3日間「東京国際フォーラム店」(13:00～、14:00～、15:00～の3回)にて開催する。

できたてオリグレ食べ放題

メニュー・利用方法:

1日3回、各回3組、1組最大4名まで参加できる少人数制で実施し、6日間合計で最大216人の利用者が参加できる。



制限時間は45分間(5分前ラストオーダー)で、料金は大人1人1,760円(同商品12個分と同価格)、子ども1人880円。できたての「オリジナル・グレーズド」だけでなく、アイスコーヒー・アイスティー・アイスレモネード飲み放題、「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー」または「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」どちらか1杯無料となる。さらに、小学生以下はキッズドリンク飲み放題。



クリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員を対象とした事前抽選で実施。応募は公式アプリ限定、応募期間は2回に分かれており、1回目の応募は7月3日10:00～7月7日23:59まで、2回目の応募は7月30日10:00～8月2日23:59まで。現在アプリ会員ではない人も会員登録後に応募可能。 対象店舗:

クリスピー・クリーム・ドーナツ「東京国際フォーラム店」「渋谷シネタワー店」

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「武蔵野うどん小麦晴れ」や「THE BUFFET 点心甜心」の新店舗をはじめ、「赤から」やクリスピー・クリーム・ドーナツの期間限定企画など、今しか楽しめない食べ放題が勢ぞろいした。終了日が決まっている企画や店舗限定の内容もあるため、気になる食べ放題は早めにチェックしておきたい。