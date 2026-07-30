ローソンは7月28日より、「ハピとく祭」第2弾を全国の「ローソン」にて開催している。

第2弾となる今回の「ハピとく祭」では、7月28日から2週間にわたって、「おにぎり購入でドリンク無料券」「同時購入セール」「1個買うと1個もらえる」など、お得な企画が多数展開されている。

おにぎり購入で飲料無料券ゲット!

まずは、1会計で対象のおにぎり2個またはおにぎりセット1個を購入するごとに、対象のドリンク無料券がレシートについてくるキャンペーンを開催。発券期間は7月28日～8月10日、利用期間は7月28日～8月17日までとなっており、「キリン 生茶 600ml」「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 670ml」「サントリー グリーンダ・カ・ラ やさしい麦茶 680ml」「コカ・コーラ 爽健美茶 600ml」「アサヒ 十六茶 660ml」のいずれか1本と交換することができる。

一緒に買うとおトク! 同時購入セール

「一緒に買うとおトク!同時購入セール」では、カップ麺やスナック菓子、酒類など、対象商品を2個または3個同時に購入すると、20円～200円引きになる全20企画が展開される。対象商品には目印となるPOPが提示されている。セール期間は7月28日～8月10日。セール価格の一例はこちら。

ローソンオリジナル「麺大盛りソース焼そば、辛旨まぜそば」… 2個同時購入で60円引

湖池屋「VIVANT ポテトチップス 乃木ののり塩、野崎のケバブ 各55g」… 2個同時購入で30円引、3個同時購入で60円引

サントリー「金麦 各350ml・500ml」… 2本同時購入で20円引

キリン「氷結®無糖 レモン、グレープフルーツ、ウメ各350ml・500ml」… 3本同時購入で45円引

1個買うと、1個もらえるキャンペーン!

さらに今回も、ハピとく祭お馴染み企画「1個買うと、1個もらえるキャンペーン!」を2週連続で開催。菓子類や飲料、即席麺などを1個買うと、指定された別の商品を1個もらうことができる。キャンペーン期間および商品(一例)はこちら。

7月28日～8月3日に購入(引換期間は8月4日～8月10日)

カンロ「ピュレリング」または「ピュレリング ソーダ」(各63g)を1個買うと、「ピュレグミ グレープ」または「ピュレグミ レモン」(各56g)が1個もらえる。

明治「サバス ミルクプロテイン 脂肪0」のチョコレート風味またはキャラメル風味(各200ml)を1本買うと、同ココア風味、バナナ風味、イチゴ風味のいずれか1本がもらえる。

コカ・コーラ「ファンタ シトラス&メローイエロー 490ml」または「ファンタ ホワイトグレープ&アンバサ 500ml」を1本買うと、「ファンタアンバサ×メローイエローミックスホワイトグレープ&シトラス 500ml」が1本もらえる。

8月4日～8月10日に購入(引換期間は8月11日～8月17日)

伊藤園「大豆イソフラボン黒豆茶 650ml」を1本買うと、「大豆イソフラボン黒豆茶 1L」が1本もらえる。

ロッテ「コアラのマーチチョコ 48g」または「コアラのマーチいちご 46g」を1個買うと、ロッテ「爽バニラ 190ml」または「クーリッシュベルギーチョコ 140ml」が1個もらえる。

バンダイ「魚ギョッと釣りグミ」を1個買うと、「キャラパキ発掘恐竜チョコ」が1個もらえる。

ローソンアプリでお得に! アプリクーポン配信

ローソン「ハピとく祭 第2弾」ローソンアプリでお得に! アプリクーポン配信

ローソンアプリでは、「カゴメ 野菜生活スムージーグリーン、アサイーバナナ」(40円引き)や「東洋水産 ホットワンタンおかずのスープ、ホットワンタンしょうゆ味」(50円引き)、「明治 ザバスソイプロテインバー ビター、ザバスプロテインバー チョコレート、ミルクチョコ、ミルクティー」(75円引き)など、5種類のクーポンを配布。クーポン配布・利用期間はいずれも8月10日まで。さらに、カード会員限定で、アイス各種に利用できる20円引きクーポンも8月17日まで配信される。

引用ポストキャンペーン

さらに7月28日～8月3日までの期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson) 」をフォローの上、対象ポストに「ローソンのハピとく祭」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に「QUOカード 10,000円分」が当たるプレゼントキャンペーンも開催されている。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、店舗によって取り扱いの無い場合がある。

※一部の商品は「ナチュラルローソン」で発売されない。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。