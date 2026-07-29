神戸物産が展開する「プレミアムカルビ」は8月1日、2カ月限定ジェラートの提供を開始する。

プレミアムカルビのジェラート

同店では、全24店舗ですべてのジェラートを店内の製菓専用厨房で手作りしている。店内で出来立てのジェラートは、滑らかな舌触りが特長で、毎月3種類の新しいフレーバーを提供している。

18種類のジェラートに、8月・9月の2カ月限定フレーバーとして、「ココナッツパイン」「ぶどう」「くるみとメープルシロップ」が登場する。

ココナッツパイン

ココナッツパインは、ココナッツミルクのジェラートに、ココナッツファインとパイナップルの果肉を混ぜ込んだジェラート。ココナッツファインの食感とパイナップルの甘酸っぱさが楽しめる。

ぶどう

ぶどうは、芳醇な香りと濃厚な果実味を閉じ込めた、子どもから大人まで楽しめるジェラート。

くるみとメープルシロップ

くるみとメープルシロップは、琥珀色のメープルシロップを贅沢に混ぜ込んだジェラート。香ばしくローストしたくるみの渋みがメープルの深い甘みを引き立てる。

また、6月～8月まで夏のデザートフェアも開催している。

夏のデザートフェア

季節のデザートビュッフェの提供期間は2026年6月1日～8月中旬までを予定している。提供内容および期間は変更となる場合がある。

プレミアムコース

食べ放題のコースは、「お手軽コース」(3,498円)、「プレミアムコース」(4,158円)、「スペシャルコース」(5,258円)の3種類。平日限定ランチメニュー(1,848円～2,178円)も提供しており、いずれもプレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付き。