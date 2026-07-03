クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、同社初めての食べ放題イベント「できたてオリグレ食べ放題」を7月30日、8月6日、8月18日の3日間「渋谷シネタワー店」(14:00～、15:00～、16:00～の3回)にて、8月5日、8月12日、8月13日の3日間「東京国際フォーラム店」(13:00～、14:00～、15:00～の3回)にて開催する。

今回食べ放題となる「オリジナル・グレーズド」は、世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで支持を受けている看板商品で、ブランドの"原点"とも言える存在。

特に「できたての温かいオリジナル・グレーズド」＝「できたてオリグレ」は、できたてならではのふんわり軽い生地が口の中でふわっととろける食感を楽しめる。「できたてオリグレ」を楽しめる店舗はドーナツシアターを併設している「東京国際フォーラム店」「渋谷シネタワー店」「キャナルシティ博多店」の3店舗のみとなっている。

今回の食べ放題会場は、「東京国際フォーラム店」と「渋谷シネタワー店」の2店舗限定。1日3回、各回3組、1組最大4名まで参加できる少人数制で実施し、6日間合計で最大216人の利用者が参加できる。

制限時間は45分間(5分前ラストオーダー)で、料金は大人1人1,760円(同商品12個分と同価格)、子ども1人880円。できたての「オリジナル・グレーズド」だけでなく、アイスコーヒー・アイスティー・アイスレモネード飲み放題、「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー」または「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」どちらか1杯無料となる。さらに、小学生以下はキッズドリンク飲み放題​。

なお、同イベントはクリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員を対象とした事前抽選で実施。応募は公式アプリ限定、応募期間は2回に分かれており、1回目の応募は7月3日10:00～7月7日23:59まで、2回目の応募は7月30日10:00～8月2日23:59まで。現在アプリ会員ではない人も会員登録後に応募可能。

抽選結果発表日は、7月13日10:00頃、8月5日10:00頃となり、公式アプリにて当落に関わらず全ての応募者に連絡が届く。

また、店頭での予約は行っていない。