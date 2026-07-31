不二家は8月17日、「不二家の生ブッセ」(388円)を全国の不二家洋菓子店で発売する。

不二家の生ブッセ

同社は"生食感スイーツ"の第1弾として6月に「生ドーナツ」を発売。柔らかな生地と不二家自慢のシャンテリークリームが織りなす軽やかな口どけを味わえる商品で、発売から1か月で累計40万個を突破した。

今回、第2弾として「生ブッセ」を発売する。ミルキーと同じ北海道産れん乳を使用し、空気を抱き込むように丁寧に焼き上げた、ふんわりやわらかな卵感のある生地に、なめらかでやさしい味わいのシャンテリークリームをサンド。

生ドーナツと同様、全3種の味わいとなる。

「不二家の生ブッセ(ミルキー)」は、ふんわりと焼き上げたやわらかなブッセ生地に、シャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産れん乳を使用したミルキーぺーストをサンド。不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした、やさしい甘さとコクが広がる味わいを楽しめる。

「不二家の生ブッセ(ストロベリー)」は、ふんわりと焼き上げたやわらかなブッセ生地に、シャンテリークリームと不二家自社製の苺ジャムをサンド。やさしい甘さとほどよい酸味が重なり合う、華やかな味わいを楽しめる。

「不二家の生ブッセ(チョコレート)」は、ふんわりと焼き上げたやわらかなブッセ生地に、シャンテリークリームと不二家自社製のチョコレートを使用したガナッシュをサンド。やさしい甘さと深みのある味わいが調和した、上質な味わいとなっている。