サンマルクホールディングスは6月9日、「BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店」を京王線調布駅に直結する商業施設「トリエ京王調布」のA館5階にオープンした。

BAKERY RESTAURANT C

東京・渋谷で連日行列ができるほど話題を集めたBAKERY RESTAURANT Cが、調布エリアに初出店した。店内で焼き上げるパンと、パンとの相性を考え抜いた多彩なメニューを提供する。パンと料理の新たな発見を五感で楽しみながら、誰もが気兼ねなくカジュアルに過ごせる場所として、多様なシーンに寄り添う。

座席数は74席(全席禁煙)。営業時間は11:00～22:00(L.O.21:00)で、施設の営業時間に準ずる。

全メニューにパン食べ放題付き

渋谷店で好評の「パン食べ放題」について、トリエ京王調布店では地域のニーズに合わせた新たな提供スタイルを導入した。渋谷店とは異なり、同店ではすべてのメイン料理に「焼き立てパン食べ放題」があらかじめセットとして含まれている。なお、サラダ・アラカルトにはパン食べ放題は付かない。

食べ放題パン イメージ画像

店内の専用オーブンで焼き上げる「パン食べ放題」

店内のオーブンから次々と運び出される自家製パンを、食べ放題スタイルで楽しめる。看板メニューのクロワッサンをはじめ、渋谷店でも高い人気を誇るバラエティ豊かなパンの数々を最高の状態で提供する。 食事に合わせやすいシンプルなパンから、デザート感覚で楽しめる甘いパンまで取りそろえ、焼き立てならではの香りと食感を楽しめる。

食べ放題パン イメージ画像

トレンドを捉えた「推しパン」も

パン食べ放題では、SNSで現在世界的なトレンドとなっている「ドバイチョコパン」をはじめ、国内外の最新の食トレンドを意識した新作パンを随時投入。シーズンやトレンドに合わせて食べ放題のラインナップを常にアップデートし、訪れるたびに新しい美味しさに出会える楽しさを提案する。

現在提供中のドバイチョコパン イメージ画像

子ども専用パンコーナーを設置

ファミリー層が多い調布店の特長として、店内に「こどものパンやさん(お子様専用パンコーナー)」を設置した。12歳以下の子どもが「自分で好きなパンを選ぶワクワク感」を体験できる空間となっている。

キッズメニュー(12歳以下)には「お子様専用パン食べ放題」が付く。また、3歳以下の子どもにはパン食べ放題とオレンジジュース1杯を無料で提供する。

限定ドリンクも用意

同店限定のドリンクとして、「黒ゴマ杏仁風ラテ」(759円)を用意した。「健康や美容に嬉しい黒ゴマ」と「すっきりとした杏仁」を組み合わせ、パンとの相性を考え抜いて開発したという。香ばしい黒ゴマの風味を存分に活かした、見た目にも鮮やかなラテドリンクで、濃厚なコクがありながらもすっきりとした後味が特長。アイスとホットの両方を用意し、テイクアウトにも対応する。

提供メニューの一例

「ミルフィーユカツレツ ゴルゴンゾーラソース パン食べ放題付き」(2,739円)は、ハモンセラーノとチーズを挟んだミルフィーユカツレツ。濃厚チーズが香る、クリーミーでリッチなソースと、ピンクペッパーの風味がカツレツを引き立てる一皿。

「ミルフィーユカツレツ ゴルゴンゾーラソース パン食べ放題付き」(2,739円)

「合鴨のロースト ベリーベリーソース パン食べ放題付き」(3,278円)は、旨味が詰まった合鴨をローストし、ベリーの甘酸っぱさが際立つ特製デミグラスソースで仕上げた。

「合鴨のロースト ベリーベリーソース パン食べ放題付き」(3,278円)

「舌平目のバターソテー サフランクリームソース パン食べ放題付き」(3,278円)は、ふっくらとソテーした舌平目に、香り高いサフランのクリームソースを合わせた一皿。