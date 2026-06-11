甲羅が全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」では、6月23日から7月27日までの期間限定で「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施する。一部店舗を除く全国の赤からで展開され、看板メニューである旨辛料理のあとにプレミアムアイスクリームを心ゆくまで堪能できる特別企画だそうだ。

ハーゲンダッツ食べ放題

旨辛から甘いの無限ループ! 食後のデザートを主役にしたちょっと贅沢な特別企画

本企画は、世界中で愛されるプレミアムアイスクリーム「ハーゲンダッツ」を食べ放題で楽しめるものである。赤からの代名詞ともいえる旨辛の鍋や料理を堪能したあとに味わう濃厚でなめらかなアイスクリームは格別だという。辛さで刺激された味覚をやさしく包み込み、思わずもう一口食べたくなるような“旨辛→甘い”の無限ループを楽しめるのが特徴とのことだ。

通常は締めとして楽しまれるデザートを食べ放題という形で提供することで、食事全体の満足度をさらに引き上げる構成になっているという。家族での食事をはじめ、友人同士の集まりや女子会、記念日など、子どもから大人まで幅広い世代で楽しめるデザート体験を提供する。

最大6種類のラインアップ!赤から鍋注文で90分間の食べ放題

食べ放題の金額は869円で、提供される商品は「バニラ」、「ストロベリー」、「グリーンティー」、「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」、「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」、「ザ・リッチキャラメル」の最大6種類だという。店舗によって種類が異なり、在庫状況により期間中での変更もあるとのことだ。

注文条件は、赤から鍋(食べ放題・コース含む)をグループ人数分注文した客が対象となる。小学生は鍋の注文グループ人数に含まれず、小学生未満は無料だという。グループ全員での注文が必要で、制限時間は90分間だが、鍋や焼肉の食べ放題を注文している場合はその制限時間に準ずるそうだ。平日ランチタイムでの利用や学生セットとの併用は不可で、持ち帰りは不可、食べ残しの場合は追加料金が発生する場合もあるとのことだ。