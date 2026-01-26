イオングループのオリジン東秀は1月30日に、「武蔵野うどん小麦晴れ」の2号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店」をオープンする。同店では、うどんメニューを注文すると麺のおかわり(麺のみ・かけうどん・ぶっかけうどん)が自由となる。

オリジン東秀の新業態「武蔵野うどん小麦晴れ」は、国産小麦にこだわった武蔵野うどんに、天ぷらやごはんなどの食べ放題を組み合わせたうどん店。2025年8月の国分寺並木町店オープンに続き、待望の2号店となる三郷鷹野店を開店する。

同店では、毎日店内で打つ打ち立て・茹でたての自家製麺を提供。力強いコシと風味豊かな小麦の香りを楽しめる。

また、最大の特徴は圧倒的なコストパフォーマンスを誇るビュッフェスタイル。うどんメニューを注文すると、麺のおかわり(麺のみ・かけうどん・ぶっかけうどん)が自由にできる。

また、平日は本体価格から100円引きになり、小学生は半額に。

つけ汁うどんメニュー

うどんメニュー

さらに、店内の専用カウンターに並ぶ天ぷら、かしわ飯やカレーなどのご飯ものが食べ放題。

今回オープンする三郷鷹野店は、30台以上の駐車場を完備し、地域のファミリー層やビジネスパーソンが日常的に利用しやすい空間づくりを追求している。