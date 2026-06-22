物価高が続くなか、外食やコンビニで少しでもお得に食事を楽しみたいと考える人は多いはず。実は6月後半から、大手チェーン各社で「半額」「増量」「実質無料」などの期間限定キャンペーンが相次いでスタートする。

マクドナルドのポテト特価やセブン-イレブンの実質無料企画、ガストの半額クーポンなど、見逃せないお得情報をまとめて紹介する。期間限定のものがほとんどのため、気になるものは早めにチェックしておきたい。

【セブン-イレブン】おにぎり2個とセットで対象ドリンク1本が実質無料(6月22日～26日)

セブン-イレブンでは、おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象ドリンクいずれか1本分が無料になるキャンペーンを実施中。対象ドリンクは、「NOPE(600ml)」、「ヘルシア うまみ緑茶(500ml)」、「お〜いお茶 濃い茶(600ml)」、「カルピスウォーター(500ml)」、「綾鷹(950ml)」となる。

対象期間:

6月22日～26日



対象ドリンク:「NOPE(600ml)」、「ヘルシア うまみ緑茶(500ml)」、「お〜いお茶 濃い茶(600ml)」、「カルピスウォーター(500ml)」、「綾鷹(950ml)」



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✅値引き方法や対象外商品など詳細はこちら!

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【資さんうどん】人気おにぎり4種が100円に! (6月18日～7月1日)

資さんうどんでは、定番おにぎりや今年の春に新登場したおにぎりを含む計4種が期間限定で1個100円で提供されている。

対象期間:

6月18日～7月1日



対象店舗:

全国の資さんうどん(ららぽーとTOKYO-BAY店および2026年6月19日以降にオープンする新店舗はキャンペーン対象外)



対象商品:

「白おにぎり」、「明太子おにぎり」、「梅かつおおにぎり」、「高菜おにぎり」

(のり付きおにぎりの「白おにぎり・のり付き」「明太子おにぎり・のり付き」「梅かつおおにぎり・のり付き」「高菜おにぎり・のり付き」および「かしわおにぎり」はキャンペーン対象外)

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【ガスト】「アサヒスーパードライ ジョッキ」などが半額に! (6月18日～7月1日)

ガストでは、すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、すかいらーく公式Instagramでお得な「父の日クーポン」を配布する。

「アサヒスーパードライ ジョッキ」は通常549～593円が半額の274～296円、「ハイボール」も通常340～450円が半額の170～225円となる。

その他、「うな重」(通常1,539円)や「チキテキスパイス焼き」(通常824～989円)、「チーズINハンバーグ」(通常714～824円)、「山盛りポテトフライ」(通常428～472円)、「若鶏の唐揚げ(5コ)」(通常417～494円)は100円お得に。「ラッキーマヨコーンピザセット」(通常824～879円)は半額となる。

ガストクーポン対象メニュー

対象期間:

6月18日～7月1日



クーポン配布場所:

すかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagram

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✅創業当時の「和風さらだうどん」復刻情報など詳細はこちら!

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【マクドナルド】ポテトM・Lサイズが250円に! (6月22日～7月3日)

マクドナルドでは、人気の商品をお得にする「トクニナルド」キャンペーンが実施中。その第4弾として6月22日から7月3日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。

対象期間:

6月22日～7月3日



対象店舗:

全国のマクドナルド(デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては対象外)

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✅おすすめのシャカシャカポテトなど詳細はこちら!

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【丸源ラーメン】替え玉、からあげ増量など(6月26日～7月20日)

丸源ラーメンでは、「25周年特別企画」の1つめの企画として、期間中4回にわたり人気商品を増量する「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を実施する。

対象期間:

6月26日～6月29日



キャンペーン内容:

「熟成醤油ラーメン 肉そば」、「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」、「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」、「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」、「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」、「肉そばデビューセット」、「熟成醤油 肉そばつけ麺」、「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」、「特製肉そば(一部の店舗のみ)」、持ち帰りの「熟成醤油ラーメン 肉そば」、持ち帰りの「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」を対象に、チャーシューを1枚サービス。

対象期間:

6月30日～7月6日



キャンペーン内容:

細麺の「替え玉」を通常1玉から1.5玉に増量

対象期間:

7月7日～13日



キャンペーン内容:

「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量(持ち帰りも対象)

対象期間:

7月14日～20日



キャンペーン内容:

「カップソフトバニラ」を50%増量し、特製カップで提供

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✅25周年特設サイトなど詳細はこちら!

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【松屋フーズ】1カ月"何度でも最大100円割引"の「MATSUYA PASS」販売 (6月26日～7月31日)

松屋フーズでは、定期券「MATSUYA PASS」(200円)を全国の松屋、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛店舗(一部店舗を除く)で先行発売する。7月1日～31日の1カ月間、松屋・松のや・マイカリー食堂などの定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引に。

利用期間:

7月1日～31日



対象店舗:

全国の松屋、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛店舗(一部店舗を除く)



対象商品:

松屋:定番定食100円引き、定番牛めし・丼・カレー70円引き

松のや:ロースかつ定食100円引き、ロースかつ丼・味噌かつ丼が70円引き

マイカリー食堂:店舗によって対象メニューが異なる

松軒中華食堂:定食100円引き、チャーハン70円引き

松太郎:醤油ラーメン・塩ラーメン100円引き

ステーキ屋松:肉汁ビーフハンバーグステーキ100円引き、カルビ丼70円引き

ステーキ定食松牛:ビーフハンバーグ定食100円引き、松カルビ丼70円引き



購入方法:

店頭の券売機またはモバイルオーダー

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✅利用方法など詳細はこちら!

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値上げの話題が続く一方で、期間限定のお得なキャンペーンを上手に活用すれば、いつもの食事代を抑えることもできる。今回紹介した施策は終了日が決まっているものも多いため、気になるキャンペーンがあれば実施期間や対象条件を確認しながら活用してみてはいかがだろうか。