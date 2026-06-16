資さんうどんは6月18日から7月1日までの期間、「資おに100円キャンペーン」を開催する。期間中は、資さんうどんの定番おにぎりや今年の春に新登場したおにぎりを含む計4種が1個100円で提供されるとのことだ。

資おに100円キャンペーン

おにぎり4種が100円になるお得なキャンペーン

キャンペーン期間中は、資さんうどん自慢の出汁と相性抜群の王道コンビであるおにぎりをお得に楽しむことができる。おにぎりがお得になるこの機会に、「おにぎり＋うどん」「おにぎり＋そば」などの人気の組み合わせを試してほしいとのことだ。また、みそ汁や貝汁などのメニューもあるため、「みそ汁＋おにぎり」「貝汁＋おにぎり」などの組み合わせも楽しめる模様だ。暑い夏に備えて、しっかりお米を食べて元気をチャージしてほしいという。

定番の「白おにぎり」(100円)や「明太子おにぎり」(100円)のほか、今年の春に新登場した「梅かつおおにぎり」(100円)、「高菜おにぎり」(100円)が対象となる。なお、のり付きおにぎりの「白おにぎり・のり付き」「明太子おにぎり・のり付き」「梅かつおおにぎり・のり付き」「高菜おにぎり・のり付き」および「かしわおにぎり」はキャンペーン対象外とされている。

白おにぎり 100円

明太子おにぎり 100円

梅かつおおにぎり 100円

高菜おにぎり 100円

キャンペーンの注意点

本キャンペーンは、店内飲食限定となっており、お持ち帰りは対象外となる。キャンペーン価格のおにぎりは「のり付き」を選択することができないとのことだ。また、ららぽーとTOKYO-BAY店および2026年6月19日以降にオープンする新店舗はキャンペーン対象外となる。状況により売り切れの際は容赦してほしいとのことだ。キャンペーン期間外は通常価格となり、通常価格は各資さんうどん店舗にて確認が必要となる。