【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チーズをたっぷりのせたパスタや、名店が監修したカレーなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年8月の新商品5品まとめ(8月4日〜8月10日)

  • 「セブンイレブン 2026年8月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年8月の新商品」

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「チキン南蛮&生姜焼き弁当」(699円)

  • 「チキン南蛮&生姜焼き弁当」(699円)

    「チキン南蛮&生姜焼き弁当」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 宮城県、山形県、福島県、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

人気のおかずのチキン南蛮と生姜焼きを組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当です。

「チーズの虜 半熟玉子とカレー焼きパスタ」(645円)

  • 「チーズの虜 半熟玉子とカレー焼きパスタ」(645円)

    「チーズの虜 半熟玉子とカレー焼きパスタ」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 全国

牛肉の旨味と野菜の甘味、コクのある欧風カレーソースに、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べる焼きパスタです。

「8種野菜とキーマカレーのサラダごはん」(581円)

  • 「8種野菜とキーマカレーのサラダごはん」(581円)

    「8種野菜とキーマカレーのサラダごはん」(581円)

価格 : 581円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

数種の野菜ともち麦入りのターメリックライス、キーマカレー、玉子にスパイス香るすりおろし野菜ドレッシングをかけて召し上がっていただく満足感のあるサラダごはんです。

「3種きのこと大根おろしの和風パスタ」(594円)

  • 「3種きのこと大根おろしの和風パスタ」(594円)

    「3種きのこと大根おろしの和風パスタ」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿

3種類のきのこ(ぶなしめじ，エリンギ，舞茸)と大根おろし、ベーコン、青ねぎ、刻み海苔を盛り付けた、和風ソースのパスタです。
※8月5日以降順次発売

「銀座デリー監修 カシミールカレー」(645円)

  • 「銀座デリー監修 カシミールカレー」(645円)

    「銀座デリー監修 カシミールカレー」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、福岡県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県

銀座デリーの看板メニュー「カシミールカレー」は、鶏肉と野菜の旨みが詰まった激辛のチキンカレーです。
※8月10日以降順次発売

まとめ

今週は、夏の暑さを吹き飛ばしてくれそうなカレー商品が多数ラインナップ！

8種類の野菜を彩りよく盛りつけた「8種野菜とキーマカレーのサラダごはん」や、濃厚なチーズと半熟玉子が食欲をそそる「チーズの虜 半熟玉子とカレー焼きパスタ」など、カレーとさまざまな具材の組み合わせを楽しめる商品がそろっています。カレーの名店・銀座デリーが監修した「カシミールカレー」は注目の一品です!

そのほか、「チキン南蛮＆生姜焼き弁当」や「3種きのこと大根おろしの和風パスタ」など、バラエティ豊かな商品が発売されています。 ぜひ、お近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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