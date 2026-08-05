スシローは、トヨタ自動車が手がける「GAZOO Racing（GR）」との初となるコラボレーションキャンペーンを8月5日よりスタートしました。スペシャルコラボ店舗となるスシロー新宿西口店では、実施に先駆けてメディア向けの事前体験会を開催。コラボの経緯や注目のコンテンツを聞いてきました。

8月5日からスタートしたスシロー×GAZOO Racingコラボキャンペーン

次世代に向けた想いが合致して実現した異例のコラボ

“食”と“モビリティ”という業界の垣根を越えて実現したスシローとGAZOO Racingによるコラボレーション。そのきっかけについて、トヨタ自動車 GR ブランド事業推進部 部長の三枝正樹氏は、子どもと回転寿司に行った際、回転レーンが車のサーキットのように見え、「寿司と一緒に車が流れてきたら、子どもたちが喜んでくれるのではないか」と思い、スシローを展開するFOOD ＆ LIFE COMPANIESにコラボレーションを打診したと明かしました。

トヨタ自動車株式会社 GR ブランド事業推進部 部長 三枝正樹氏

子どもとその家族が気兼ねなく食事を楽しめるサービスを提供する「こどもスシロー」を展開してきたスシロー。三枝氏からの打診を受け、FOOD & LIFE COMPANIES 広告宣伝部 コンテンツマーケティング企画課 リーダーの森拓海氏は「オートウェイターと呼ばれるレーンは子どもにとって秘密基地感というか、ワクワクするもの。体験が記憶に残り、“スシローは楽しい場所” という印象を持っていただきたい」と語りました。

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 広告宣伝部 コンテンツマーケティング企画課 リーダー 森拓海氏

“食”と“モビリティ”という異なる領域で展開する両社の次世代に向けた想いが重なったことで、約1年半の歳月を経て本企画が実現したといいます。

目玉は寿司ネタをモチーフにしたコラボ限定ミニカーが付くメニュー

本キャンペーンの目玉となるのが、コラボ限定のミニカーが付く寿司メニュー。GAZOO Racingの4車種には、寿司ネタをモチーフにした特別なデザインが施され、「GR86」はたまご、「GRスープラ」は〆さば、「GRカローラ」はまぐろ、「GRヤリス」はいくらと、寿司ネタの要素がスポーツカーのスタイリングに落とし込まれています。

コラボ限定ミニカーが付く対象商品は2種類。まぐろやサーモン、たまごなどのネタに、子どもでも食べやすいミニしゃり、のりがセットになった『GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット』、部位ごとの異なる味わいを堪能できる『GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り』を注文すると、それぞれに4車種の中からランダムで1台が付いてきます。

『GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り』(1,390円～)

『GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット』には、ミニカーを走らせることや収納もできる「GAZOO Racing コラボ限定BOX」も付属。店内でミニカーをより楽しんでもらうため、坂道を作ると的当てゲームになる仕様にしたと森氏は話します。

『GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット』(720円～)

「GAZOO Racing コラボ限定BOX」

また、2商品ともに付いてくるコラボ限定デザインのシートにも注目。4種類のデザインの中からランダムで1種提供されます。

コラボ限定デジローモードでミニゲームに挑戦

大型タッチディスプレイ“デジロー”を導入している店舗では、コラボ限定デジローモード「GAZOO Racingモード」が登場。「GAZOO Racingモード」を選択して商品を注文すると、注文金額に応じてミニゲーム「GRスシローカップ」が現れます。

まさかの大当たりでした

1位になる車種の予測が当たれば「だっこずしグッズ」がもらえるチャンス！オリジナルデザインのミニカーが、富士スピードウェイを舞台にデッドヒートを繰り広げる様子を直近で楽しめますよ。

スシロー新宿西口店でコラボの世界観を体感

キャンペーン期間中は、スシロー新宿西口店がコラボの世界観を体感できる特別な店内装飾に。GAZOO Racingが実際に世界で戦っている車を撮影した迫力のある絵に囲まれながら食事を楽しめます。

テーブル上にはサーキットやラリーのコースを描いたテーブルマットを配置。テーブル全面を使用して大きなひとつのコースが描かれているので、コラボ限定ミニカーを走らせで遊ぶことも可能です。

富士スピードウェイで本物に触れるスペシャルイベントも開催

コラボ商品を注文すると、抽選で15組の家族が富士スピードウェイで実施するスシロー×GAZOO Racingスペシャルイベントに参加できるキャンペーンも実施中。本イベントでは、普段レースが繰り広げられるサーキットを車で走れたり、ランチに寿司を食べたり、運転を体験できるなど特別なコンテンツを楽しめるのだそう。

応募にはコラボ商品を含む、税込2,000円以上のレシートが必要になるのでお忘れなく。

体験会の最後に森氏は、「ワクワク楽しい良い1日として、このコラボレーションを楽しんでいただきたい。多くの方に足を運んでいただきたい」とコメント。続いて三枝氏は「寿司は日本が世界に誇る食文化で、自動車も世界に誇る文化にしていきたい。将来、スシローで寿司をたくさん食べた子どもたちが自動車産業を担う、そんな未来につながると嬉しい」と締めくくりました。

スシロー×GAZOO Racingコラボキャンペーンの開催期間は、8月5日（水）から8月30日（日）まで。コラボグッズは数量に限りがあるので、気になる人はお早めに。家族で夏休みの思い出作りに、お近くの店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか？