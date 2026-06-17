すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」はこのほど、「初代和風さらだうどん」を含む夏の新メニューや「父の日クーポン」について発表した。

創業当時の「和風さらだうどん」が約20年ぶり復刻

6月18日、「初代和風さらだうどん」(934円～999円)を含む夏の新メニューを全店で発売する。1992年の創業当時、サラダを楽しみながらも食事としての満足感を味わえるよう「和風お食事サラダ」として販売していたメニューを復刻する。カツオと昆布をベースに数種類の節を使用したつゆに、良質な脂のうまみが特徴のシーチキン、花かつお、刻みのり、7種類の野菜をトッピングした。

ごろっとトッピングされた白桃がとろけるデザート3種

桃尽くしの華やかなパフェが登場する。「ごろっと白桃とアールグレイのパフェ」(989円)は、ごろっと大きめにカットした白桃を使用したパフェ。ピーチソースからはじまり、白桃、ベルガモット香るアールグレイが入ったピーチティーゼリーまで、スプーンですくう度に色々な桃味と出会える。アールグレイの茶葉入りのクッキーとともに華やかなハーモニーが楽しめる。

「ごろっと白桃とピーチティーゼリー」(329円)は、さっぱりしたピーチティーゼリーに、爽やかなライムを隠し味にしたピーチソースを合わせたミニデザート。

「ごろっと白桃とアールグレイのサンデー」(659円)は、コンパクトに白桃・紅茶クッキー・ソフトクリームがまとまった、食後にピッタリのミニデザート。

父の日クーポンで全30品がお得に

6月18日～7月1日の期間、すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、すかいらーく公式Instagramでお得なクーポンを配布する。

「アサヒスーパードライ ジョッキ」は通常549～593円が半額の274～296円、「ハイボール」も通常340～450円が半額の170～225円となる。

その他、「うな重」(通常1,539円)や「チキテキスパイス焼き」(通常824～989円)、「チーズINハンバーグ」(通常714～824円)、「山盛りポテトフライ」(通常428～472円)、「若鶏の唐揚げ(5コ)」(通常417～494円)は100円お得に。「ラッキーマヨコーンピザセット」(通常824～879円)は半額となる。