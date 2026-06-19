日本マクドナルドは6月18日、人気の商品をお得にする「トクニナルド」キャンペーンの第4弾を発表した。同キャンペーンでは、6月22日から7月3日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。

マックフライポテトM・Lサイズが最大150円引きの特別価格250円に

外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長のポテトは、ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、マックシェイクとのコンビネーションも楽しめるとのこと。

また、6月17日から販売している「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせもおすすめされている。こちらはガツンとしたガーリックの風味とビーフのうまみがたっぷり感じられる味わいで、ポテトにふりかけて楽しむ商品とのことだ。

堺雅人出演のTVCMが6月19日より放映開始

キャンペーンに合わせ、6月19日からは俳優の堺雅人が「Mr.トクニナルド」に扮するTVCMの放映が開始される。ポテト型の拡声器を使い、ポテトの形をした大きな気球から地上へお得なキャンペーンを元気に呼びかける内容になっているという。

マクドナルドは今後も身近なブランドとして、お得感とともにマクドナルドらしいおもてなしやワクワク感を提供していく意向とのことだ。