物語コーポレーションが展開する丸源ラーメンは6月26日から、「25周年特別企画」の1つめの企画として、「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を開催する。

創業25周年の感謝を込め、期間中4回にわたり人気商品を増量する。開催期間は6月26日～7月20日まで。

チャーシュー1枚サービス

6月26日～6月29日は、チャーシューを1枚サービスする。対象商品は、「熟成醤油ラーメン 肉そば」、「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」、「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」、「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」、「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」、「肉そばデビューセット」、「熟成醤油 肉そばつけ麺」、「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」、「特製肉そば(一部の店舗のみ)」、持ち帰りの「熟成醤油ラーメン 肉そば」、持ち帰りの「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」。

熟成醤油ラーメン 肉そば

「替え玉」を50%増量

6月30日～7月6日は、細麺の「替え玉」を通常1玉から1.5玉に増量する。

「おいしいからあげ」を2個増量

7月7日～7月13日は、「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量する。持ち帰りも対象となる。

「カップソフトバニラ」を約50%増量

7月14日～7月20日は、「カップソフトバニラ」を50%増量し、特製カップで提供する。

25周年特設サイトもオープン

25周年を盛り上げる特設サイトがオープンした。25周年特別企画の最新情報のほか、丸源ラーメン25年のあゆみや、全国の店舗から集めた"いちばん"を紹介する特集ページなどを掲載する。ファンはもちろん、初めての人でも丸源ラーメンの魅力を感じられるコンテンツを多数用意している。