スターバックスは日本上陸30周年を機に、地域とともに未来を育む「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」を始動します。本プログラムの皮切りとなる青森県、群馬県、沖縄県の3地域にて、その土地ならではの魅力を詰め込んだ商品を8月5日より発売。都内で行われた試飲会で、それぞれの地域でしか楽しめないドリンクを特別に味わってきたので、その魅力をお届けします。

「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」とは？

“ひとりのお客様、この一杯、そしてひとつのコミュニティから”をミッションに掲げ、創業時から店舗づくりを行っているスターバックス。各店舗では、地域の人とのつながりを育み、誰もが心地よく過ごせる居場所となることを目指して、地域のニーズや関心ごとに寄り添う“コミュニティ コネクション”を継続してきたのだそう。

8月5日より始動した「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」は、日本各地の風土が育んできた自然、文化、歴史、産業など、その土地ならではの魅力や大切にしてきたものを地域の人々と共に形にし、商品や店舗体験を通じて新たな共感やつながりを広げていく地域共創プログラムのこと。地域との連携を通じて、まちの活性化や人と人とのつながりを育み、持続可能な地域社会の実現に取り組むといいます。

本プログラムの皮切りとなるのは、青森県、群馬県、沖縄県の3地域。青森県では、“いつまでもおいしい青森のりんごを未来へつないでいきたい”という想いを込めたスターバックスのパートナーで結成された「青森りんご隊」を象徴とし、青森が誇るりんごをはじめとする地域資源の魅力や価値を発信し、未来へ受け継ぐ取り組みを展開。

群馬県では、上毛かるたにも描かれている雄大な山々や清らかな川などの豊かな自然に着目し、みなかみ町で取り組む「森のスターバックスプロジェクト」を象徴として、廃棄されるものに新たな価値を見出し、活用し、群馬の魅力を再発見することで、その魅力から生まれる価値を地域へと循環させていくという。

森林整備の過程で生まれる群馬県みなかみ町の間伐材を使用した『群馬 森とつながるタンブラー 355ml』(3,600円)も販売

沖縄県では、沖縄の言葉で相互扶助や助け合いを意味する“ゆいまーる”の精神と地域とのつながりを表現した「ゆいまーるアート」を象徴に、地域とのつながりを育みながら、沖縄の人々が大切に受け継いできた島の宝物を守り伝えていくといいます。

このような地域の特色に合わせた活動を県内の店舗などで展開すると共に、その土地ならではの魅力を詰め込んだ商品を地域ごとに販売。商品を通じて地域への関心や愛着を育むとともに、人と地域をつなぐ新たな接点の創出にも取り組むという。

ここからは、それぞれの地域で8月5日より通年販売を開始したフラペチーノなど注目のドリンクを紹介します。

『青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ』

『青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り825円、店内利用840円)

『青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ』は、雪化粧をまとった青森を思わせるような佇まいに、青森県を代表する県産りんごをふんだんに使用したフラペチーノです。ちなみに“やだら”は青森の方言で“とても”、“めぇ”は“おいしい”という意味なのだそう。

カップの底から青森りんご果肉、そこにアーモンドミルクベースが注がれ、ホイップクリームをトッピング。その上には、青森りんご果肉とキャラメルソースをトッピングしています。

早速飲んでみると、ひと口目からりんごの華やかな甘みに包まれ、シャキシャキとした心地よい食感。アーモンドがりんごと同じバラ科ということで採用されたアーモンドミルクの香ばしい香りは、りんごの爽やかな風味とマッチしてまるで本格スイーツを味わっているような感覚に浸れます。

トッピングのキャラメルソースは、普段から青森県内の店舗で、アップルパイにトッピングしていることから今回のフラペチーノにも用いたのだそう。濃厚な甘さと香ばしいほろ苦さ、コク深さがよりりんごの味わいを引き立てます。りんごをそのまま味わっているかのような食感と風味を楽しめる一杯でした。

『青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ』に使用されている青森りんご果肉は、カスタマイズとして好みのドリンクや店内利用の場合はフードにプラスすることも可能。コーヒーやティーに『青森りんご果肉カスタマイズ』(持ち帰り108円、店内利用110円)を試してみては？

『群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ』

『群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り805円、店内利用820円)

群馬県では、県民から親しまれる上毛三山の赤城山、榛名山、妙義山をモチーフに、県産の飲むヨーグルトを使用した3つのフラペチーノが登場しました。各店舗では3種類のうち1種類を販売。3種類コンプリートを目指して、この機会に店舗巡りをしてみるのも良さそうです。

『群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ』は、赤城山をモチーフにしたフラペチーノで、カップの底には赤城山のイメージカラー赤を表現するストロベリーソース、その上には県産の飲むヨーグルトのベースが注がれ、ホイップクリームをトッピングしています。

飲むヨーグルトのフラペチーノと聞いて、フローズンヨーグルトのようなフレーバーを想像していた筆者ですが、牛乳本来の味わいとまろやかな甘みを感じる飲むヨーグルトそのもの。もったりとした重みはなく、ストロベリーソースの心地よい酸味が重なることで、爽やかな味わいを楽しめました。

『群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ』

『群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り805円、店内利用820円)

榛名山をモチーフした『群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ』は、榛名山のイメージカラーのグリーンをキウイフルーツソースで表現。キウイのすっきりとした甘みと程よい酸味を、ヨーグルトのまろやかさがやさしく包み込んだ、ゴクゴクと飲みたくなる爽快な味わい。キウイの種のプチプチとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。濃厚すぎない軽やかな飲み口ながら満足感もしっかり得られるので、朝の一杯として飲みたくなるフラペチーノでした。

『群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ』

『群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り805円、店内利用820円)

『群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ』は、妙義山のイメージカラー黄色をパインソースで表現した一杯。パインのジューシーな甘みと爽やかな酸味がヨーグルトの風味とよく合い、夏らしい味わいに。トロピカルな香りがふわりと広がり、ひと口ごとに南国気分を楽しめます。ヨーグルトのまろやかさが後味をやさしくまとめ、すっきりと飲み終えられるフラペチーノでした。

3種とも、フルーツソースを増量(+100円)するカスタマイズも可能。よりフルーティな味わいを楽しみたい人はぜひトライしてみて。

『沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー』

『沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー』(持ち帰りTall 628円/Grande 672円/Venti 717円、店内利用Tall 640円/Grande 685円/Venti 730円)

沖縄県では、県を代表する特産品の一つである黒糖を使った2つのドリンクが登場。それぞれの商品名に“あるまーさん”とは沖縄の言葉で“おいしい”という意味で、沖縄の黒糖らしい豊かな風味と深いコクを堪能できる商品になっているといいます。

『沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー』は、カップの底に県産の黒糖、そこにフローズン状に仕上げたミルクを入れ、さらにアイスコーヒーが注がれます。トッピングにはホイップクリームと県産の黒糖をのせ、黒糖の風味が引き立つ一杯となっています。

カップの底から飲んでみると、黒糖のシャリシャリとした食感と共に広がる豊かな甘みとコク。ストローを刺す場所によってコーヒー、ミルク、黒糖のコントラストが変わるので、飽きることなく楽しめます。店舗で提供するアイスコーヒーの種類によって味わいが少しずつ変わるため、日によって異なる味わいを楽しめるのも魅力です。

『沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー』

『沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー』(持ち帰りTall 628円/Grande 672円/Venti 717円、店内利用Tall 640円/Grande 685円/Venti 730円)

『沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー』は、県産の黒糖とブラックティー、ミルクを合わせた一杯。シンプルでありながらも、黒糖のコクのある深い甘みとすっきりとしたブラックティー、まろやかさをプラスするミルクが織りなすやさしく穏やかな味わいが心地よく、ゴクゴクと飲みたくなります。『沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー』と『沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー』は、それぞれTall、Grande、Ventiの3サイズを展開しているので、シーンや気分に合わせて選ぶことができますよ。

3つの地域のドリンクにはコースターもセットに。その地域らしい柄を取り入れたデザインになっているので、ドリンクを飲んだ証として持ち帰るのもおすすめです。青森県、群馬県、沖縄県に行った際には、そのエリアでしか飲めないドリンクを飲みながら、その土地ならではの魅力に触れてみてくださいね。