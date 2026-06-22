松屋フーズは6月26日、定期券「MATSUYA PASS」(200円)を全国の松屋、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛店舗(一部店舗を除く)で先行発売する。

3月に販売し、支持を集めた定期券「MATSUYA PASS」。購入すると、7月1日～31日の1カ月間、松屋・松のや・マイカリー食堂などの定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引になる。店頭の券売機またはモバイルオーダーにて購入できる。

「松屋」では定番定食100円引き、定番牛めし・丼・カレー70円引き、「松のや」ではロースかつ定食100円引き、ロースかつ丼・味噌かつ丼が70円引き、「マイカリー食堂」では店舗によって対象メニューが異なる。

また、「松軒中華食堂」では定食100円引き、チャーハン70円引き、「松太郎」では醤油ラーメン・塩ラーメン100円引き、「ステーキ屋松」では肉汁ビーフハンバーグステーキ100円引き、カルビ丼70円引き、「ステーキ定食松牛」ではビーフハンバーグ定食100円引き、松カルビ丼70円引きになる。

定番メニュー全種類・全サイズに利用可能だが、朝定食メニュー、期間限定メニュー、店舗限定メニューは原則対象外。購入商品数に制限はなく、店内飲食・持ち帰りいずれも利用可能。

利用期間は7月1日0:00～31日23:59。店頭の券売機(タブレット)に、「MATSUYA PASS」のQRコードをかざし(松屋アプリ利用者はアプリからQRコードを読み取り)、商品を選択することで利用できる。