2026年8月の新作5品まとめ(8月4日発売予定)

本記事ではミニストップで8月4日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、トロピカルな味わいを楽しめるスイーツをはじめ、カレーや担々麺など暑い季節に食べたくなるスパイシーな食事メニューまで、夏の気分にぴったりなラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「カップdeトロピカルショート」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「カップdeトロピカルショート」(375.84円)は、ミルクムースにスポンジを入れ、パインジュレソースと北海道産純生入りホイップクリームを重ね、マンゴーとパイン、キウイフルーツをごろっとのせています。

「とろっと玉子のトマトカレーうどん」(496.80円)

価格 : 496.80円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ダイストマトと半熟風玉子、青ねぎをトッピングした「とろっと玉子のトマトカレーうどん」(496.80円)は、2種類のカレーフレークに白だしとトマトピューレを加えた特製カレーだしを使用しています。

「汁なし担々麺弁当(追い飯付き)」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

山椒のピリリとした辛味とごまの風味豊かなタレが特徴の「汁なし担々麺弁当(追い飯付き)」(699.84円)は、追い飯や追い山椒で味変をして楽しめます。

「たまごがおいしいかつ丼」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

低温調理で仕上げた玉子のふんわりとした食感と旨味を楽しめる「たまごがおいしいかつ丼」(699.84円)は、だしのきいたタレを組み合わせています。

「サーモンと海老の寿司ROLLS」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

玉子ときゅうり、かまぼこ、紫キャベツを巻いた裏巻き寿司に、サーモンスライスと海老をトッピングした「サーモンと海老の寿司ROLLS」(537.84円)は、マヨネーズとつぶっこ、黒胡椒を組み合わせて、華やかな見た目に仕上がっています。

まとめ

8月4日発売の新商品は、夏らしい彩りと味わいが楽しめる「カップスイーツ」をはじめ、とろっと玉子を合わせた「トマトカレーうどん」や、追い飯付きで満足感のある「汁なし担々麺弁当」、低温調理で仕上げた玉子の食感と旨味が特徴の「かつ丼」、さらにサーモンと海老を楽しめる「裏巻き寿司」も登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用