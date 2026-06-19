名古屋発祥の老舗ラーメンチェーン店「スガキヤ」が、朝ラーを始めたのをご存知でしょうか? 名古屋駅エスカ店限定なのですが、なんと、ラーメンとミニ五目ごはんがワンコインで食べられるんです!

☀️🍜スガキヤの #朝ラー 始めます☀️🍜

明日5/21(木)より #名古屋駅エスカ店 限定でモーニング営業がスタート❣️

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⏰朝7:30〜10:00限定 朝ラーメンセット

ラーメンにミニ五目ごはんが付いてワンコインの500円🪙

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出勤前や旅行の出発前にスガキヤはいかがですか😉

皆さまのご来店をお待ちしております❣️

(@sugakicosystemsより引用)

ラーメン1杯が1,000円以上することも珍しくないこの時代に、500円でラーメンとミニごはんが食べられるとは驚きです。コーヒー1杯より安いかも。夜勤明けの人も、育ち盛りの学生さんも嬉しいですよね。

このニュースに、SNSでは「なんですとーーーー!!!」「朝の名駅で選択肢が増えるのすごいありがたい!」「待ってこれは熱い!! ちょうど良い量じゃないか」「これは行かざるを得ないwww」「明日の朝ごはんはこれだ!」と驚きと歓喜の声が続々と。

一方、名古屋駅を利用しない民からは、「いいなあ いいなあ」「エスカでスガキヤ朝ラーええなぁ」「是非全店舗にも導入祈願wwwwww」と羨む声も寄せられています。少しずつ全店に拡大されるといいですね。朝、名古屋駅をご利用の方は、一度立ち寄ってみては?