「西鉄(西日本鉄道)」の最新情報・話題まとめ
2019年03月22日(金)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売
鉄道 03/22 21:26
JR九州・西鉄など、列車内でのリュック携行時のマナーキャンペーン
鉄道 03/22 21:05
2019年03月13日(水)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」試乗、沿線食材で春メニュー提供
鉄道 03/13 07:10
2019年03月12日(火)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」デビュー前に天神大牟田線を走行
鉄道 03/12 06:53
2019年03月11日(月)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」制服・食器に伝統的工芸品を採用
鉄道 03/11 12:26
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」夏メニュー＆ブランチの旅を発表
鉄道 03/11 12:13
西鉄天神大牟田線3/23ダイヤ改正、優等列車と接続効率化の取組みも
鉄道 03/11 12:00
2019年02月01日(金)
西鉄6050形改造「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」お披露目 - 写真115枚
鉄道 02/01 15:43
2018年12月27日(木)
JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から
鉄道 12/27 17:25
2018年12月22日(土)
鉄道ニュース週報 第152回 西鉄「有料座席指定電車」導入も検討、鉄道事業の取組み際立つ
鉄道 12/22 06:00
2018年12月11日(火)
西鉄天神大牟田線から太宰府方面へ大晦日の終夜運転 - 臨時急行も
鉄道 12/11 21:22
2018年11月28日(水)
西鉄と大牟田市、路面電車204号を改修して大牟田駅に移設・展示へ
鉄道 11/28 16:07
2018年11月11日(日)
筑豊電気鉄道2000形、1編成で2種類の塗色を再現 - 11/12運行開始
鉄道 11/11 18:29
2018年11月01日(木)
トヨタと西鉄、福岡でスマホを利用したマルチモーダルの実証実験
モバイル 11/01 09:18
2018年10月18日(木)
西鉄6050形改造「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」3/23運行開始、料金は
鉄道 10/18 18:57
2018年08月31日(金)
西鉄6050形、通勤電車が観光列車に! 改造中の車両公開、写真37枚
鉄道 08/31 15:29
2018年08月06日(月)
西鉄天神大牟田線に安室奈美恵ラッピング電車 - ラッピングバスも
鉄道 08/06 21:26
2018年08月02日(木)
西鉄天神大牟田線「アイスグリーン」塗装車両、筑豊電気鉄道に登場
鉄道 08/02 20:59
2018年06月17日(日)
「民鉄キャリアトレイン」立上げ - 大手民鉄、相互に社員を受入れ
鉄道 06/17 07:37
2018年06月15日(金)
西鉄福岡(天神)駅、2019年2月めどに昇降式ホーム柵の実証実験開始
鉄道 06/15 17:02
西鉄、太宰府駅リニューアル - 太宰府天満宮をイメージ、12月竣工
鉄道 06/15 16:54
2018年06月13日(水)
西鉄3000形、天神大牟田線に濃紺ラッピング電車【MN投稿鉄道写真】
鉄道 06/13 21:00
2018年05月24日(木)
西鉄グループ110周年記念、特別仕様のラッピング電車・バスを運行
鉄道 05/24 11:31
2018年05月14日(月)
西鉄観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」導入の背景にあるのは
鉄道 05/14 21:58
2018年01月28日(日)
西鉄6050形改造「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」赤いチェックの外装
鉄道 01/28 16:01
2017年12月30日(土)
2017年大晦日の電車 - 名古屋・福岡でも地下鉄・私鉄が終夜運転
鉄道 12/30 19:51
2017年09月30日(土)
西鉄8000形、原色に戻し「さよなら運行」 - 10/15にラストランツアーも開催
鉄道 09/30 21:06
2017年09月23日(土)
西鉄9000形車内で「プラレール」企画も - 「にしてつ電車まつり」10/15開催
鉄道 09/23 21:15
2017年08月29日(火)
西鉄、大宰府観光列車「旅人」も3000形に - 8000形「旅人」は9/16最終運行
鉄道 08/29 19:46
2017年08月26日(土)
西鉄天神大牟田線ダイヤ改正、大橋駅に特急が停車 - 3000形「水都」も活躍
鉄道 08/26 23:11
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