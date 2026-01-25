西日本鉄道は、2026年春のダイヤ改正(実施日は3月14日)後、3月16日から天神大牟田線で有料座席列車「Nライナー」の運行を開始する。平日のみ1本設定し、19時台に西鉄福岡(天神)駅を発車して大牟田駅へ。ラッシュ時間帯でも確実に着席できる列車として運転される。

「Nライナー」は2024年4～5月にも運転されたことがある。西鉄福岡(天神)駅を21～22時台に発車する臨時列車3本(大牟田行1本、花畑行2本)を設定し、「イベント開催・週末などの多客時に、確実にお座りいただける有料座席列車として運行」された。

2026年3月のダイヤ改正後に運行開始する「Nライナー」は、「平日夕方のラッシュ時間帯に確実にお座りいただける有料座席列車」とのこと。西鉄福岡(天神)駅19時11分発・大牟田駅20時21分着の1本を設定し、停車駅のうち西鉄福岡(天神)駅と薬院駅は乗車のみ、西鉄二日市駅、西鉄久留米駅、花畑駅、大善寺駅、西鉄柳川駅、新栄町駅、大牟田駅は降車のみ可能。使用車両は3000形5両編成(2人掛けクロスシート車)、定員は200名とされた。

「Nライナー」に乗車する際、「西鉄電車 LINE 公式アカウント」で事前に予約・決済を行う必要がある

料金は400円。通常の区間運賃も別途必要となる。乗車当日の0時から19時9分までに「西鉄電車 LINE 公式アカウント」で予約・決済を行う必要があり、決済手段はクレジットカードまたは「PayPay」に対応。乗車の際、スマートフォンに表示される座席料金券を係員に提示することで車内に入れる。なお、座席の指定はなく、車内の空いている席へ着席することになる。「Nライナー」に関する詳細は2月下旬頃、西鉄グループのサイトで公開予定とのこと。