西日本鉄道は、創立記念日の9月23日に西鉄電車と西鉄バスをお得に利用できるキャンペーンについて発表した。西鉄電車は「タッチ決済限定! どれだけ乗っても一日最大1,000円」を実施。西鉄バスは「マイルートで限定販売! 西鉄路線バス全線一日フリー乗車券」を販売する。

「タッチ決済限定! どれだけ乗っても一日最大1,000円」は西鉄電車全線を対象に実施。9月23日の始発から最終電車までに西鉄電車をタッチ決済で利用した場合、運賃合計額を上限1,000円とする。利用可能ブランドは「Visa」「JCB」「American Express」「Diners Club」「Discover」「銀聯」「Mastercard」。クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードに加え、対応スマートフォンやウェアラブル端末での「ApplePay」「GooglePay」のタッチ決済による乗車も対象となる。

大人運賃のみを対象とし、事前登録等は不要。クレジットカード等1枚につき1名のみ利用できるが、複数人での利用はできない。同一カード番号かつ同一媒体で乗車した場合に限定され、たとえば同一カード番号でも媒体が異なる場合(カードとスマートフォンの併用など)は対象外となる。運賃合計が1,000円に満たない場合、実乗車額が請求される。

1日のタッチ決済乗車の利用例

西鉄バスの「マイルートで限定販売! 西鉄路線バス全線一日フリー乗車券」は、9月23日限定で利用できる西鉄路線バス全線一日フリー乗車券を販売。おでかけアプリ「my route」内で、9月16～23日に300円で販売される。西鉄バスグループが運行する一般路線バス全線を対象としており、高速路線、特急路線、コミュニティバス、大島島内線、福岡オープントップバス、オンデマンドバス「のるーと」については対象外となる。