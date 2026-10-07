森永製菓は7日、西日本鉄道とコラボレーションを実施し、10月19日から天神大牟田線で「受験生応援列車」を運行すると発表した。西鉄5000形1編成を森永ラムネのキャラクターで装飾し、受験生に向けた応援メッセージを車内に掲出する。

西鉄福岡(天神)側のラッピングイメージ

大牟田側のラッピングイメージ

昨年、デビュー50周年を迎えた西鉄5000形の塗装色「アイスグリーン」「ボンレッド」の帯と、森永ラムネのメインキャラクター「ラムねこ」およびロゴの配色が似ていることから、両社のコラボレーションが実現。昨年は「ラムねこ」のヘッドマークを掲出したが、今年はサブキャラクター「しゅうチュー」を前面に描くフェイスラッピングへ装飾を拡大する。

今年の「受験生応援列車」は5000形1編成(5139号車、4両編成)を使用。10月19日から11月18日まで、おもに西鉄福岡(天神)～大善寺間で運行する。車内では10月19日から11月1日まで、受験生への応援メッセージ42件を「合格祈願絵馬」モチーフの中吊り広告で紹介する。

中吊りポスターイメージ

受験生に加え、集中力を必要とする仕事に携わる人も応援する取組みとして、天神大牟田線と貝塚線の乗務員・駅務員約700人に「大粒ラムネ」を配布する企画も実施するという。あわせて福岡市内の西鉄バス(竹下線)にて、「ラムねこ」「しゅうチュー」と西鉄バス公式キャラクター「ババ・バスオ」のポスターを車内に掲出した「集中応援バス」も運行する。