西日本鉄道は26日、有料座席列車「Nライナー」がお得な価格で5回乗車できる「Nライナー 回数券」を12月1日から2カ月間の期間限定で販売すると発表した。

「Nライナー」は全席予約定員制で2人掛けクロスシート車両を使用し、西鉄福岡駅と薬院駅を乗車駅、西鉄二日市駅から大牟田駅までの特急停車駅を降車駅として運行している有料座席列車。平日ダイヤ(月～金曜日)の夕夜間に1本設定し、時刻は西鉄福岡駅19時11分発・大牟田駅20時21分着とされている。

座席料金は400円だが、12月1日に発売する「Nライナー 回数券」は5回乗車できて1,800円。通常、5回乗車した場合の座席料金は2,000円相当(400円×5回分)であるため、「Nライナー 回数券」の購入で1割お得に利用できる。加えて、「Nライナー」を利用する際、通常はLINEでの事前予約が必要だが、「Nライナー 回数券」を利用する場合は予約不要。西鉄福岡(天神)駅事務室と薬院駅改札口(有人窓口)で購入できる。

12月1日から100セットを発売予定。購入日にかかわらず、有効期限は2027年1月31日まで。購入した回数券(紙券)を「Nライナー」乗車口で駅務員に渡すことで乗車できる。なお、「Nライナー 回数券」とは別に、乗車区間に対する運賃が必要となる。「Nライナー 回数券」の発売状況と利用実績に応じて、追加発売を行う場合があるとのこと。