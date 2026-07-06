西日本鉄道は6日、博多祇園山笠「追い山笠」(7月15日早朝)に合わせ、天神大牟田線と貝塚線でそれぞれ早朝臨時列車を運行すると発表した。天神大牟田線は花畑発西鉄福岡(天神)行、貝塚線は西鉄新宮発貝塚行の普通を1本ずつ運行する。

博多祇園山笠は福岡・博多の伝統行事で、最終日の早朝に行われる「追い山笠」は祭りの締めくくりとなる。臨時列車は「追い山笠」の開催に合わせ、会場へ向かう利用者の足として毎年運行しており、2026年も早朝の移動需要に対応する。

7月15日早朝、天神大牟田線の臨時列車は花畑駅2時55分発・西鉄福岡(天神)駅4時1分着の普通として運行される。途中のおもな停車駅の時刻は西鉄久留米駅2時58分発、筑紫駅3時24分発、西鉄二日市駅3時34分発、大橋駅3時52分発、薬院駅3時58分発など。花畑～大牟田間は運行しない。臨時列車の運行時間帯、薬院駅北口、西鉄平尾駅ビル口、大橋駅北口、井尻駅東口、桜並木駅北口、下大利駅北口、西鉄久留米駅北口は営業しないため、他の出入口を利用する必要がある。西鉄福岡(天神)駅での降車は北口・南口を利用でき、三越口は営業しない。

天神大牟田線の臨時列車の時刻

貝塚線の臨時列車の時刻

貝塚線の臨時列車は西鉄新宮駅3時42分発・貝塚駅4時5分着の普通として運行される。途中のおもな停車駅の時刻は三苫駅3時46分発、和白駅3時49分発、西鉄香椎駅3時56分発、名島駅4時2分発など。貝塚駅で地下鉄へ連絡し、貝塚駅4時19分発の中洲川端行(普通)に接続する。