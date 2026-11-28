西日本鉄道は11月27日、クレカ乗車の対象路線を福岡都市圏の路線バスにおいて順次拡大すると発表した。

2028年度を目途に福岡都市圏の全路線バスに導入

同社は、キャッシュレス決済の推進による利用者の利便性向上および持続可能な公共交通の実現を目的として、2028年度を目途に福岡都市圏の全路線バスにクレカ乗車を導入し、決済の多様化を進める。

西鉄バスでは、2023年7月より博多駅～福岡空港国際線においてタッチ決済サービスの実証実験を開始し、その後Fukuoka BRT(連節バス)や高速バスなどへ対象路線を拡大してきた。これまでの取り組みを踏まえ、2026年度は福岡都市圏の一般路線バス約240台・17路線への導入を予定しているほか、一部の高速バス(非予約路線)・特急バスにおいても対象路線を拡大する。

同社は今後もクレカ乗車を含むキャッシュレス決済を推進し、2029年度内に福岡都市圏の路線バスの完全キャッシュレス化を目指す。

2027年2月から6営業所で順次導入

2027年2月より、愛宕浜、百道浜、吉塚、金武、甘木、杷木の6営業所で順次導入し、2027年度以降も、順次クレカ乗車の拡大を進めていく。

なお、金武線は、金武車庫および吉塚営業所以外が運行する車両ではクレカ乗車サービスが利用できない。上記2営業所以外は2027年度以降のサービス導入を予定している。

12月22日から高速バス・特急バスでも対象路線を拡大

12月22日からは、高速バス(非予約路線)および一部の特急バスにおいても、クレカ乗車の導入路線を拡大する。

対象となるのは、福岡～北九州(小倉)線(なかたに号、ひきの号、いとうづ号)、福岡～津田・苅田・行橋線、福岡～下関線(ふくふく号)、福岡空港～久留米線、福岡～佐賀線(わかくす号)、福岡空港～佐賀線、福岡(天神)～鳥栖プレミアム・アウトレット線、福岡・福岡空港～日田線(ひた号)、特急 天神～福岡空港線(Airport Express)。

専用端末に対応カードまたはスマホをかざすだけ

クレカ乗車の対応ブランドは、Visa、Mastercard 、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯となる。

対応ブランド

利用方法は、乗車時に乗口付近に設置された専用端末にクレカ乗車に対応した国際ブランドカードやスマートフォン等をタッチ。降車時に同じカードやスマートフォンなどを再度タッチするだけ。乗降履歴は、QUADRACが提供する「Q-move」サイトで会員登録することで確認できる。