西日本鉄道とLINEヤフーコミュニケーションズは、DX推進に関する連携協定の5周年を記念し、「LINE FRIENDS」のオリジナルデザインを施したラッピング電車を3月16日から西鉄天神大牟田線で運行すると発表した。オリジナルデザインの「nimoca」も数量限定で販売する。

LINE FRIENDSのオリジナルデザインを施したラッピング電車が西鉄天神大牟田線で運行される

ラッピング電車は3月16日以降、西鉄福岡(天神)～大牟田間で2年間の運行を予定している。この企画に向けて新たに描き起こした「LINE FRIENDS」のオリジナルデザインを採用し、福岡を象徴する街並みの中で、キャラクターたちがショッピングや移動、レジャーなど、福岡での日常を楽しむ様子を表現する。

マリンワールド海の中道、にしてつストア、AIオンデマンドバス「のるーと」など、両社がこれまで連携してきたサービスや取組みに関わるスポットも盛り込む。車内では、外装デザインと連動したオリジナルデザインの中吊りポスターも掲出する。

ラッピング電車デザインイメージ

ラッピング電車に掲出される中吊りポスターイメージ

オリジナルデザイン「nimoca」イメージ

オリジナルデザイン「nimoca」は、西鉄電車・バスの制服を着用した「LINE FRIENDS」のブラウンとサリーをあしらった限定デザインに。販売額は2,000円(チャージ・デポジットは含まない)。抽選販売とされ、申込期間は3月16～22日。当選者への販売日は3月27・28日、販売場所は西鉄福岡(天神)駅北改札口の自動券売機横チケットカウンターとなる。なお、受付期間中でも当選数が販売予定数に達した場合、その時点で受付を終了するとのこと。