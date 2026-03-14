西日本鉄道とLINEヤフーコミュニケーションズは、DX推進に関する連携協定の5周年を記念し、「LINE FRIENDS」のオリジナルデザインを施したラッピング電車を3月16日から西鉄天神大牟田線で運行すると発表した。オリジナルデザインの「nimoca」も数量限定で販売する。
ラッピング電車は3月16日以降、西鉄福岡(天神)～大牟田間で2年間の運行を予定している。この企画に向けて新たに描き起こした「LINE FRIENDS」のオリジナルデザインを採用し、福岡を象徴する街並みの中で、キャラクターたちがショッピングや移動、レジャーなど、福岡での日常を楽しむ様子を表現する。
マリンワールド海の中道、にしてつストア、AIオンデマンドバス「のるーと」など、両社がこれまで連携してきたサービスや取組みに関わるスポットも盛り込む。車内では、外装デザインと連動したオリジナルデザインの中吊りポスターも掲出する。
オリジナルデザイン「nimoca」は、西鉄電車・バスの制服を着用した「LINE FRIENDS」のブラウンとサリーをあしらった限定デザインに。販売額は2,000円(チャージ・デポジットは含まない)。抽選販売とされ、申込期間は3月16～22日。当選者への販売日は3月27・28日、販売場所は西鉄福岡(天神)駅北改札口の自動券売機横チケットカウンターとなる。なお、受付期間中でも当選数が販売予定数に達した場合、その時点で受付を終了するとのこと。